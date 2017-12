APRÈS UN DÉBUT DE SEMAINE ENSOLEILLÉ Du mauvais temps jusqu'à samedi

Par Walid AÏT SAÏD -

A vos parapluies!

Un beau cadeau de fin d'année attend les Algériens avec un soleil radieux et des températures printanières prévus pour dimanche prochain. Un beau temps qui devrait persister sur le pays jusqu'à mercredi prochain.

De fortes averses, des rafales de vent et même de la neige sont attendues pour aujourd'hui. En effet, le mauvais temps qui était de retour, hier matin, a été interrompu par quelques éclaircies en fin de journée. Néanmoins, les amoureux du soleil, qui ont eu droit à un début de semaine printanier, devront encore patienter jusqu'à samedi prochain pour le retour du beau temps.

Les prévisions météos prévoient pour aujourd'hui une journée nuageuse avec de grosses averses et un mercure qui affichera les 14 °. De même pour demain, avec toutefois des éclaircies en fin de journée et des températures qui atteindront les 16°.

Samedi, néanmoins, on aura droit au retour du soleil et des températures qui avoisineront les 18 °. Alors que dimanche dernier jour de l'année, c'est une belle journée en perspective qui attend comme cadeau les «réveillonneurs». Un soleil radieux est prévu avec des températures qui dépasseront les 20 °.

Les averses ne seront de retour qu'à partir de mercredi prochain. On aura droit à presque les quatre saisons en une seule semaine. C'est cela la magie de l'Algérie: un éden touristique inexploité. Alors qu'en Europe on grelotte, chez nous on a des journées manteaux et parapluies et le lendemain lunettes de soleil et petites vestes.

L'occasion propice donc pour attirer les touristes du Vieux Continent qui ne cherchent que quelques rayons de soleil pour se réchauffer et retrouver le moral. Même les locaux s'en donneraient à coeur joie si on leur offrait des conditions propices à des prix attractifs... Ce que nos voisins marocains et surtout tunisiens ont très bien compris, particulièrement en cette période des fêtes et de vacances de fin d'année, puisqu'en cette saison ils ont cassé les prix tout en lançant des campagnes de communication, des plus agressives.

Les réseaux sociaux sont, par exemple, inondés d'annonces publicitaires qui proposent des séjours d'une semaine en Tunisie à des prix défiant toute concurrence.

Des hôtels cinq étoiles en demi-pension avec transport en bus compris à 18 000 dinars par personne! Beaucoup d'Algériens et d'Européens sont tombés sous le charme de ces annonces. Pendant ce temps-là, mis à part la ruée vers le sud du pays qui est la tendance de cette fin d'année, nos hôtels sont déserts!

Pourquoi ne pas faire comme nos voisins? Remplir les creux de la basse saison avec des week-ends à 5 000 DA pour toute une famille, par exemple.

Malgré cela, certains passionnés défient ces «règles» pour profiter de la beauté de notre pays.

Des groupes de jeunes passionnés s'organisent à travers les réseaux sociaux pour des visites guidées durant ces vacances, à différents endroits du pays, à l'instar de Djemila (Sétif), les balcons du Ghoufi (Batna), les montagnes du Djurdjura (Tikjda, Azeffoun...)... Des randonnées et de belles découvertes étaient au programme de ces jeunes qui découvrent leur belle...Algérie.