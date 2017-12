DJAMEL KAOUANE, MINISTRE DE LA COMMUNICATION "Elle renforce notre identité"

«La décision de Son Excellence le président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika de faire de Yennayer, jour de l'An amazigh, une journée chômée et payée, est un acte historique. Elle consacre un élément important de notre identité après la constitutionnalisation de tamazight comme langue nationale et officielle, et concourt au renforcement de notre identité nationale.»