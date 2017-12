NOUR-EDDINE BEDOUI, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR "Elle conforte l'unité nationale"

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nour-Eddine Bedoui a indiqué jeudi que la décision du président de la République d'instituer le 12 janvier journée chômée et payée à partir du 12 janvier 2018 «est une décision historique qui tend à consacrer les valeurs nationales». Bedoui a déclaré à la presse en marge d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) que «la décision de consacrer Yennayer (12 janvier) journée chômée et payée à partir du 12 janvier 2018, annoncée mercredi lors de la réunion du Conseil des ministres, est une décision historique qui s'inscrit dans le cadre d'une vision éclairée visant à consacrer les valeurs nationales». Cette décision qui intervient suite à la constitutionnalisation de tamazight à travers la dernière révision constitutionnelle tend également à «conforter l'unité nationale», a-t-il souligné, affirmant que la langue amazighe «existe dans toutes les régions du pays».