YENNAYER, FÊTE NATIONALE : SIDI SAÏD, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'UGTA "Elle vise la consolidation de l'unité nationale"

Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta), Abdelmadjid Sidi Saïd, a salué hier la décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de consacrer Yennayer fête nationale officielle, considérant qu'elle s'inscrit en droite ligne de la «consolidation» et de la «confortation» de l'unité nationale. «Je ne peux que saluer et remercier le président Bouteflika pour cette décision et pour toutes les autres décisions prises dans l'intérêt de notre pays et de notre peuple», a déclaré à la presse Sidi Saïd en marge des travaux de la réunion consacrée au bilan du secrétariat national de l'Ugta. Il a souligné que la décision du chef de l'Etat est «éminemment importante», estimant que par cette décision, le président de la République vient d'ajouter «une autre cimentation à la cohésion sociale du pays après la Réconciliation nationale, qui est aujourd'hui un véritable ciment de la paix». Il a ajouté que cette décision «va non seulement consolider l'unité du peuple algérien, mais elle aura également une dimension internationale, à savoir que l'Algérie se charge elle-même de ses préoccupations et c'est elle qui prend son destin en main».