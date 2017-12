TIZI OUZOU La Cnas sensibilise

Par Kamel BOUDJADI

La Caisse nationale d'assurances sociales (Cnas) organise le long de cette semaine des journées de sensibilisation au profit des employeurs.

Cette rencontre qui vise à faire connaître l'obligation de cotisation vise aussi à faire connaître les modalités de déclaration. Ces journées de sensibilisation qui ne sont toutefois pas les premières ont pour objet, selon le chargé de communication de la Cnas de Tizi Ouzou, Djamel Hamassi, de vulgariser les mesures incitatives mises en place au profit des employeurs.

En fait, ces journées sont destinées aux comptables et contrôleurs financiers après celles qui ont été organisées pour les employés de l'administration publique. Cette opération de sensibilisation et d'information se poursuivra car la caisse mise sur la communication comme vecteur de sensibilisation et de rapprochement entre ses services et les employeurs et employés. La télédéclaration a également été au centre des discussions vu l'importance de l'Internet dans la vie de tous les jours des entreprises comme des citoyens en général.

Par ailleurs, notons que ces journées ont également permis de mettre l'accent sur un point très important qui est l'assurance maladie volontaire. Cette couverture ne concerne pas uniquement les salariés, mais aussi les chômeurs. Même sans emploi, une personne peut souscrire à une assurance volontaire en vertu de l'article 06 du 23 juillet 2015. Cette formule permet ainsi à l'assuré volontaire de bénéficier d'une carte Chifa. Ainsi, avec de pareils services, le plus important a été fait et il ne reste que l'étape de la communication visant à faire connaître les avantages.

Ainsi, au sujet des mesures incitatives, une communication portant sur les thèmes suivants a été tenue au siège de la caisse en début de la semaine qui vient de s'écouler. Elle a porté sur les obligations des employeurs envers la sécurité sociale en matière de cotisations, les modalités de déclaration, des explications concernant la télédéclaration des DAS et le e.paiment ainsi que les mesures incitatives à l'encouragement et au soutien de l'emploi. Les explications ont été données par le directeur d'agence et le sous-directeur des finances et recouvrement.

Toujours au chapitre des services, la Cnas a organisé des journées de sensibilisation sur la prise en charge des personnes à besoins spécifiques. Cette catégorie peut désormais bénéficier d'appareillage après la convention signée par la Cnas et l'Onaaph. Toujours pour rendre plus simple les déplacements de cette catégorie, les agences Cnas ont toutes été dotées de fauteuils roulants permettant aux usagers aux besoins spécifiques de se déplacer à l'intérieur des agences.Enfin, il est à noter que les journées portes ouvertes se poursuivront le long de l'année qui vient. L'assurance est primordiale pour un employé. Les accidents de travail ainsi que les retraites sont l'une des angoisses permanentes des citoyens.