BILAN ANNUEL DE LA PROTECTION CIVILE À BÉJAÏA La route a tué 64 personnes en 2017

Par Arezki SLIMANI -

le mois de juillet a été le plus meurtrier

Les routes de Béjaïa continuent à être le théâtre d'accidents mortels comme le montre le bilan de la Protection civile.

1 716 accidents de la circulation routière, ayant fait 2085 blessés et 64 décès ont été enregistrés sur les routes de la wilaya de Béjaïa durant l'année 2017. C'et ce qu'ont indiqué les services de la Protection civile de la wilaya de Béjaïa dans un bilan rendu public hier. Dans le détail, il ressort que les mois de mars, juin, juillet et août étaient les plus meurtriers avec respectivement 184, 166, 178 et 209 accidents, 307, 288, 300 et 336 interventions, 204, 233, 251, 270.

Cependant, le mois de juillet a été le plus meurtrier avec 12 morts et les mois de juin, mai et octobres suivent avec sept morts chacun. Ce bilan qui est arrêté au 24 décembre souligne que 14 053 personnes ont été secourues et évacuées vers les différents centres de santé et hôpitaux de la wilaya, interventions effectuées durant la même période, 2 320 blessés et 11.627 malades.

Les Routes nationales 09, 26, la RN 24, le CW 21 et la ville de Béjaïa ont été les principaux théâtres meurtriers avec respectivement 11,10, quatre, quatre et cinq accidents se soldant par les mort respectivement de 15,13, 44 et cinq personnes. Il faut noter que deux personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route sur la RN 09 hier matin à 0h40mn au lieudit Cherchour dans la commune de Boukhélifa. Il s'agit d'une collision entre deux camions dont un semi-remorque.

Les agents de la Protection civile ont porté secours à 25 personnes sans domicile fixe (SDF) au cours de 113 sorties dans les villes. Ces personnes ont été transférées aux centres d'hébergement. 14 053 opérations de secours et évacuations ont été exécutées, 2 522 opérations ont été effectuées pour des incendies, 28 653 opérations hors des plages, 7128 durant la campagne de surveillance des baignades et plages avec au bout 23 décès par noyade et 7034 opérations diverses.

La Protection civile a, aussi, mis en place 2164 dispositifs de sécurité, 03 opérations de transfert de nouveau-nés décédés, huit opérations de transfert de cadavres et 4324 autres opérations. En matière de campagne de sensibilisation, plusieurs activités ont été menées sur divers risques, parfois en collaboration avec d'autres organismes, programme spécial de sensibilisation sur les risques domestiques, entre autres, sur les dangers mortels par le monoxyde de carbone et les dangers du gaz en général, journées de sensibilisation et de formation sur le secourisme de masse.

Ce programme est en cours. Il s'agit de sensibiliser les gens sur les risques dus au monoxyde de carbone. Il s'étalera jusqu'au mois de mars 2018.



Collision entre deux camions à Bejaia

Deux morts et un blessé grave

Une collision entre deux camions survenue dans la nuit de jeudi à vendredi sur la RN.09 (Béjaïa-Sétif) à hauteur du lieu-dit Acherchour, à 12 km à l'est de Bejaia, a fait deux morts et un blessé grave, a-t-on appris auprès de la Protection civile. Les trois victimes, un chauffeur et deux convoyeurs, ont été déplorées parmi les passagers du camion léger, lequel, du fait de la violence du choc subi, a dû se disloquer quasi entièrement, a-t-on précisé. Les causes de l'accident, survenu sur un axe à grande circulation à une heure (00h30) où la voie était très fluide, mais humide, restent indéterminées, selon la même source. L'accident porte à 66 morts le nombre de victimes sur les routes de la wilaya durant l'année 2017 et qui équivaut à celui de 2016, a indiqué la Protection civile.