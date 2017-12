LOUISA HANOUNE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU PT "Une décision courageuse et historique"

Par Hocine NEFFAH -

La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a qualifié la décision du président de la République Abdelaziz Bouteflika d'ordonner la mise en oeuvre de la loi organique qui a trait à la généralisation de l'enseignement de la langue amazighe, sa promotion et la consécration de Yennayer comme une Journée nationale, chômée et payée, comme décision historique. Dans ce sens, Louisa Hanoune a déclaré qu'«il y a eu une évolution politique substantielle et décisive. Le président de la République vient d'annoncer une décision historique en déclarant Yennayer journée nationale, chômée et payée. Et aussi la décision de la généralisation de l'enseignement de tamazight d'une manière effective et de sa promotion en le dotant d'une académie qui se chargera de la question», a indiqué la secrétaire générale du PT. Louisa a considéré que le président de la République «a pris la bonne décision, et il a entièrement raison en ces moments de turbulences et de menaces que vit le monde aujourd'hui. Le président de la République a fait le lien entre la question de tamazight et ce qui se passe dans le monde et les velléités déstabilisatrices du pays en recourant à cette variante identitaire», et d'ajouter que «le président a su retirer le tapis sous les pieds des aventuriers qui visent l'unité nationale. La décision prise par le président de la République est une victoire pour la démocratie et la souveraineté nationale. C'est aussi une preuve que les luttes et la mobilisation sont un moyen qui permet d'améliorer et de faire évoluer la situation vers le progrès comme celle de tamazight qui a connu des générations de militants qui ont lutté pendant plusieurs décennies, et nous sommes fiers, d'être parmi ces militants qui ont fait preuve de combat et de luttes pendant des années pour en arriver à ce résultat», a souligné Louisa Hanoune. Hanoune réitère son soutien indéfectible au président de la République en soulignant que «la question identitaire, pour ainsi dire, tamazight n'a jamais été prise en charge de façon aussi courageuse et sérieuse que durant cette période du président de la République Abdelaziz Bouteflika», a asséné Louisa Hanoune.

Louisa Hanoune a été depuis quelques mois très critique à l'égard de la politique économique du gouvernement. Mais cette fois-ci, la secrétaire générale du PT reconnaît haut et fort que le président de la République a pris une décision historique et courageuse qui mérite d'être soutenue par tout le monde.