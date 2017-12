IL LANCE LE CRISTAL QD Condor sublime l'image au-delà de l'écran

Par Salim BENALIA -

A l'orée de l'année qui s'annonce, le leader algérien de l'électronique Condor lance son Cristal QD, une merveille de technologie qui sublimera les programmes des familles algériennes. Ce bijou de technologie a fait l'objet d'un lancement en règle, dans l'enceinte du prestigieux hôtel Sheraton de Annaba.

Cette nouveauté, à savoir la gamme Cristal QD, soit la deuxième génération de la technologie Quantum Dots, révolutionne littéralement l'écran. Avec des designs modernes, raffinés et épurés, en 55'', 65'' et 75'', les téléviseurs Condor Cristal QD haut de gamme offrant toutes les dernières technologies d'affichage dont ce procédé de dalle, quantum dots, ou encore le Wide Color Gamut, HDR 10, local dimming, Ultra Motion. Toutes ces caractéristiques permettent au géant algérien, Condor, d'adhérer au cercle très fermé des géants internationaux Ultra HD Premium.

Ces téléviseurs qui s'adjugent un design à couper le souffle, ont été révélés dans toute leur splendeur. De dimensions généreuses, ils offrent une orgie de couleurs et garantissent un vrai festin pour l'oeil et l'ouïe car le son cinéma est également au rendez- vous. M Idid Lounis, Category Manager Electronics de Condor qui a présenté ces produits inédits, a eu également à annoncer, le Dongle Android TV by Condor, certifié par Google, sous Android 8.0, Oreo, permettant toutes les fonctionnalités de ce dernier OS, notamment l'utilisation pleine de ses options, comme la télécommande intelligente à commande vocale à un prix défiant toute concurrence, puisqu'elle est proposée à moins de 6000 dinars. C'est là un vrai coup de force de Condor qui démocratise ainsi le segment premium pour les Algériens. M. Lounis a également présenté les nouveautés de Condor, dont la dernière Android TV, sous Android 7.0, certifiée par Google, disponible du 43-75'', ainsi que la deuxième génération de l'Oled, qui vient s'ajouter à leur gamme, née le 02 septembre 2016. A la faveur de cette soirée spéciale, Condor n'a pas manqué de rappeler sa vocation d'entreprise citoyenne qui encourage l'innovation et le talent. Aussi, le leader algérien a honoré le jeune Hamza Chebli dit Hamza THT, de la commune de Sougueur, wilaya de Tiaret qui a inventé un téléviseur à double écran fonctionnant avec une seule et unique carte mère. Condor, lui, a offert un chèque de 500 000 DA afin de lui permettre de développer son activité et ses futures trouvailles. Cette fabuleuse avancée de Condor n'est pas le fruit du hasard, rappelle-t-on. Ses nombreux succès couronnent un engagement sincère pour servir le bien-être du consommateur algérien. Cet engagement se traduit par des millions de dollars investis dans la recherche développement et la formation.

Condor emploie plus de 6000 salariés et au bout de 15 ans produit 10 000 téléviseurs/ jour.