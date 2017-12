LES ALGÉRIENS CÉLÈBRENT LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE En toute sécurité

Par Wahida BAHRI -

La sûreté de wilaya de Annaba a dévoilé, jeudi, son dispositif spécial pour assurer le bon déroulement de fête de fin d'année et sécuriser les différentes manifestations et célébrations du passage au Nouvel An 2018. Pour assurer la quiétude lors de la célébration de la fête de fin d'année, la sûreté de wilaya a annoncé, la mobilisation de plus de 1500 policiers sur l'ensemble du territoire de la wilaya de Annaba. «Un dispositif de sécurité sera déployé à l'occasion des fêtes de fin d'année, pour toucher particulièrement les lieux d'organisation des fêtes du Nouvel An», a fait savoir Agoune Brahim, commissaire principal de la sûreté de wilaya. C'est ce que les cadres de la sûreté de Annaba ont communiqué jeudi, au cours d'un point de presse, tenu au siège de la sûreté. «Le dispositif de sécurité sera déployé particulièrement à proximité des institutions sensibles et les lieux organisant les fêtes du Nouvel An, hôtels, complexes, gare routière et aéroport ainsi que les principaux axes routiers», ont-ils soutenu. Ce plan de sécurisation intervient dans le cadre des mesures prises par la Dgsn touchant toutes les wilayas d'Algérie, à l'occasion de la célébration des fêtes de fin d'année. Ainsi, les fêtes du Nouvel An 2018 se dérouleront à Annaba sous le signe du droit du citoyen et le devoir de l'institution sécuritaire. «La fête de fin d'année est synonyme d'intensification du trafic routier et de déplacement des personnes, c'est pourquoi le dispositif consiste en la mise en place de 14 points de contrôle, pour fileter les véhicules et les personnes, avec un contrôle d'identité. Les opérations coup de poing sont des mesures continues, faisant partie du travail permanent et routinier de la sûreté de wilaya de Annaba. Au-delà de ces mesures exceptionnelles, les services de la police veilleront sur l'organisation de la circulation routière. «Pour ce faire, la police va mobiliser tous les moyens technologiques de pointe, pour renforcer les barrages fixes, ainsi que les patrouilles», a indiqué en outre le commissaire de la sécurité publique, Houara. Par ailleurs, les caméras de télésurveillance, sont aussi un autre moyen technique, mis à la disposition des services de sécurité pour la protection des personnes et de leurs biens. Dans ce sens, on dénombre un chiffre global de 1393 caméras de télésurveillance, retenues pour la wilaya de Annaba. Jusqu'à la mise sous presse, 772 sont déjà opérationnelles, et ont amplement contribué dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Quant aux phases de la mise en place de ce plan sécuritaire, spécial fin d'année, il a été élaboré quinze jours durant par une cellule scientifique, comme expliqué par Yazid Boubekri, commissaire de police judiciaire, relevant de la même sûreté. «Le travail consiste à étudier les points noirs, nécessitant le renforcement de la présence des éléments de sécurité, en recourant à une cellule scientifique», a expliqué le commissaire de police. Dans le même sillage, les frontières terrestres du pays sont aussi soumises à des mesures de sécurité. En effet, au vu du nombre considérable de voyageurs qu'enregistrent les postes frontaliers vers la Tunisie, la direction de police des frontières a pris une série de dispositions au niveau des ports et aéroports du pays. Pas moins de 12 000 agents de la police des frontières (PAF) sont mobilisés pour garantir une meilleure prestation de service et faciliter le passage aux usagers des frontières. L'aéroport international Houari Boumediene verra à lui seul le déploiement de 1600 agents de police. Le service régional de la police des frontières de Souk-Ahras quant à lui verra le déploiement de 1000 policiers. Les passagers au niveau des frontières bénéficieront note-t-on, à l'occasion du Nouvel An, de facilités procédurales, annulation de la carte de police, annulation de la fouille corporelle et celle des bagages, renforcement des guichets par deux policiers supplémentaires des deux sexes, ainsi que la réservation d'un couloir et un espace au niveau des aéroports et des ports pour les personnes âgées et les enfants en bas âge. S'agissant du service central de la recherche et de l'analyse génétique, toutes les précautions nécessaires ont été prises afin d'assurer la sécurisation des personnes et leurs biens. De son côté le groupement de la Gendarmerie nationale de Annaba, a mis en place un dispositif de prévention et de sécurisation à l'occasion de la célébration du Nouvel An 2018 en vue d'assurer aux citoyens la sécurité et la quiétude. Ce travail habituel de ce corps sécuritaire consiste en la mise en place d'un dispositif de prévention et de sécurisation, au niveau de l'ensemble des unités opérationnelles fixes et mobiles en vue d' assurer la quiétude du citoyen, à travers les contrôles rigoureux et l'intensification des opérations de contrôle et de fouille au niveau des barrages et en renforçant la présence des éléments de la Gendarmerie nationale dans les endroits connaissant une forte affluence: centres de loisirs, établissements hôteliers et gares routières entre autres. Ce dispositif «s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité d'autant que les fêtes de fin d'année coïncident avec les vacances scolaires. Période induisant de grands déplacements de citoyens et de véhicules. De ce fait, les éléments de la Gendarmerie nationale relevant du groupement de Annaba, ont d'ores et déjà, engagé l'intensification des patrouilles pédestres et mobiles, pour la sécurité routière et la protection des citoyens et leurs biens.