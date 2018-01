EMPORTÉ PAR UN OUED À AZAZGA Un enfant de 7 ans repêché au village Tinasouin

Par Kamel BOUDJADI -

Les éléments de la Protection civile des unités de Azazga, Azeffoun, Bouzguène, Tizi Ouzou et l'unité marine de Tigzirt ont repêché un enfant âgé de 7 ans qui s'est noyé durant la journée du 30 décembre aux environs de 16h dans un oued près du village Tinsouine commune et daïra d'Azazga. Les opérations de recherche lancées suite à un signalement de la catastrophe au niveau du village Tinsouine dans la commune et daïra d'Azazga, ont fini par repérer le corps de la victime emportée par les torrents.

Pour les opérations de recherche, les unités de la Protection civile ont mobilisé d'importants moyens engagés sur place à savoir, trois ambulances, un engin d'incendie, quatre véhicules de liaison, du matériel d'éclairage comme les groupes électrogènes, du matériel de plongée, des plongeurs professionnels ainsi que les moyens humains représentés par 45 agents de la Protection civile.