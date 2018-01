CONSTANTINE 3000 policiers ont été mobilisés

Par Ikram GHIOUA -

La journée du 31 décembre a été l'une des plus mouvementées à Constantine. Les citoyens se préparaient dans la joie pour fêter le départ de 2017 et ouvrir la porte à 2018.

De nombreuses familles ont pris la destination de la Tunisie, mais d'autres ont choisi de rester chez eux pour inviter la famille et des amis pour vivre dans une ambiance heureuse cette soirée-là. Les familles avaient préparé des dîners succulents et des gâteaux. A minuit on entendait les feux d'artifice et les klaxons de tous les côtés, mais cette journée n'a pas été de tout repos pour la police. Dès les premières lueurs les barrages mobiles sillonnaient toute la ville, alors que des barrages fixes ont été installés activement au niveau de toutes les entrées de la wilaya. La sûreté de wilaya tenait à ce que cette dernière journée de 2017 se passe dans la quiétude et la sécurité. La sûreté de la wilaya avait pour ce faire mobilisé 3000 policiers, lesquels ont été dotés de moyens matériels sophistiqués pour agir en cas de nécessité. Le dispositif sécuritaire spécialement déployé en la circonstance a été appliqué à la lettre. Toute personne suspecte ou véhicule subissait des fouilles minutieuses. La présence des policiers a été remarquable dans les places publiques, les infrastructures étatiques et privées et au niveau des zones urbaines. Ils devaient faire face à tout éventuel dépassement, mais certainement pour protéger les citoyens qui devaient veiller jusqu'au petit matin. Au niveau de la zone industrielle c'est le BRI qui a été chargé d'assurer la sécurité. Tout devait donc bien se passer. Un terrain de contrôle permettant aux familles, mais aussi aux veilleurs de célébrer un réveillon dans la sérénité. Par ailleurs, au niveau des axes routiers à grande fréquentation, la police à également dressé un dispositif pour rendre la circulation plus fluide, aussi bien pour les voyageurs devant quitter Constantine, que pour les visiteurs ayant souhaité fêter la soirée dans la ville. Une campagne de sensibilisation contre la consommation abusive de l'alcool a été lancée à l'égard des citoyens mettant un numéro à la disposition de ces derniers pour signaler tout acte de dépassement. Jusqu'à l'heure où nous mettions sous presse, aucun incident majeur n'a été communiqué. La ville était hier, après une longue soirée, pratiquement vide.