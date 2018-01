LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT PASTEUR CONFIRME "Il n'y a pas de cas de grippe H1N1 en Algérie"

Plus de peur que de mal! Les informations relayées hier à longueur de journée par certains chaînes de télévisions privées et sites d'information quant à l'enregistrement des cas de virus H1N1 au niveau de certains établissements hospitaliers d'Alger étaient finalement infondées.

Le directeur de l'Institut Pasteur qui s'est exprimé en fin de journée a tenu à démentir formellement ces informations. «Les cas enregistrés au niveau de certains établissements hospitaliers de la capitale sont des cas de grippe saisonnière. De tels cas sont enregistrés chaque année à pareille période de l'année. Leur prise en charge est tout à fait maîtrisée », a indiqué le directeur de l'Institut Pasteur, invitant les citoyens à rester calmes et à ne pas s'inquiéter. Par ailleurs, des sources hospitalières ont tenu à affirmer que le décès de la parturiente âgée de 33 ans au niveau du CHU de Kouba, était dû à une grippe ordinaire.