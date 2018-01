NOUVEAU CRIME D'HONNEUR À TIZI OUZOU Un jeune tue "l'amant de sa mère"

Un homme suspecté de meurtre a été arrêté par les agents de la Gendarmerie nationale suite à un contrôle routier pour excès de vitesse, est-il appris d'un communiqué de ladite force armée, citée par Observalgérie. Le mis en cause a été contrôlé le 25 décembre, sur le point Tala Toulmouts entre Azazga et Tizi-Ouzou (100 km à l'est de la capitale, Alger). Un sac suspect a été découvert sur le siège arrière de son véhicule de marque Peugeot immatriculé en 2008. L'accusé a prétendu que c'est un sac poubelle qu'il transporte avec lui pour le jeter, mais les gendarmes ont découvert des vêtements tachés de sang et des objets cassés, ce qui a poussé à l'arrestation de l'individu et son transfert à la brigade de la gendarmerie pour les besoins de l'enquête.

L'accusé a avoué après plusieurs heures d'investigations approfondies avoir surpris un homme avec sa mère dans sa maison familiale. N'ayant pas pu se contrôler il aurait tué la victime. Le dossier du mis en cause a été transféré à la justice. Le procureur de la République près le tribunal de Larbaâ Nath Irathen a ouvert une information judiciaire, tandis que le juge d'instruction chargé de l'affaire a placé le mis en cause en détention provisoire.