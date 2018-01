INCENDIE D'ALGER-CENTRE 7 véhicules et 2 locaux calcinés

Par Mohamed BOUFATAH -

Le pire a été évité grâce à l'intervention rapide des pompiers.

Un incendie a semé la panique hier au coeur d'Alger. Le pire a été évité grâce à l'intervention rapide des pompiers. Le feu a pris dans une rue commerçante en plein jour. Le danger que présente cet incendie en zone urbaine, qui peut s'étendre à travers des piles d'immeubles et de bâtisses coloniales, est très grand. L'incendie s'est déclaré la matinée dans un parking de la rue Didouche-Mourad, à Alger-Centre. Selon la Protection civile, aucune victime n'est à déplorer. Le feu a pris dans un fourgon, garé aux alentours de l'hôtel Samir, avant de se propager vers d'autres véhicules mitoyens. Le maire d'Alger-Centre, Abdelhakim Bettache mais aussi des éléments de la Protection civile ont affirmé que des dégâts matériels ont été enregistrés:le bilan fait état de sept véhicules calcinés, deux locaux commerciaux au rez-de-chaussée et deux appartements au premier étage de l'immeuble, dont les occupants ont été évacués, sont brûlés. Selon les éléments de la Protection civile, aucune perte humaine n'est à signaler. Une importante colonne de fumée noire s'est élevée hier vers le ciel depuis un brasier qui s'est déclenché au centre névralgique de la capitale, selon plusieurs témoins. Des éléments de la Protection civile tentaient de maîtriser les flammes. Des vidéos montrant des véhicules stationnés à la rue Achour-Maidi (ex-rue Ampère, parallèle à la rue Didouche-Mourad à Alger-Centre) en feu, sont diffusées sur les réseaux sociaux. Une fumée noire et dense se dégageait des flammes et parfois on entendait des déflagrations, d'après des témoins oculaires. L'origine de l'incendie n'est pas encore déterminée par la police scientifique. Toutefois, l'enquête préliminaire indique que l'incendie s'est déclenché suite à une fuite de gasoil sous le fourgon. Le président de l'APC d'Alger-centre a indiqué que la police scientifique qui a bouclé le quartier, étant donné le risque d'explosions violentes que représente ce genre de feu de véhicules, n'a pas encore déterminé la cause exacte de cet incendie. «Les flammes ont occasionné des dégâts importants malgré l'intervention à temps des services de la police et de la Protection civile», a-t-il indiqué. L'hypothèse du jet de mégot brûlant serait à l'origine de l'incendie, selon d'autres, puisque le départ de feu se situe en bordure de route, sur le trottoir.