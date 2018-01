TREMBLEMENT DE TERRE À BLIDA Deux blessés, pas de dégâts matériels

Le tremblement de terre de magnitude 5,0 sur l'échelle de Richter, enregistré mardi soir à Oued-Djer, dans la wilaya de Blida, a fait deux blessés selon les services de la Protection civile de la wilaya. Les deux personnes qui ont été blessées suite à des mouvements de panique, ont été traitées sur place, puis évacuées vers l'hôpital d'El Affroun, précise-t-on de même source. Dans la wilaya de Aïn Defla, les services de la Protection civile font état de l'effondrement partiel du plafond d'une habitation construite en toub (blocs de terre séchée avec de la paille) à la cité El Nessissa, dans la commune de Boumedfaâ, sans que l'on ait à déplorer de victimes. Le séisme, enregistré mardi soir à 21h59 mn à 4 km au sud-ouest de Oued Djer, a été ressenti dans les wilayas de Blida, Aïn Defla, Tipasa, Médéa, Alger et Boumerdès. La Protection civile a indiqué que ses unités ont effectué juste après la secousse des opérations de reconnaissance à travers ces wilayas afin d'«évaluer la situation et rassurer la population», notamment à Oued Djer et les localités voisines.

Une première réplique de magnitude 3,4 sur l'échelle de Richter a été enregistrée hier à 1h23 mn dans la même localité, suivie d'une deuxième de magnitude 3,2 à 7h08 mn puis d'une troisième de magnitude 3,4 à 10h18 mn.