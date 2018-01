UN AN DE COUCHES ET DE LINGETTES OFFERTES PAR «BIMBIES» Le premier né de l'année 2018 gâté

Par Abdelkrim AMARNI -

Troisième année consécutive de la campagne «première naissance» de «Bimbies».

Le premier nouveau-né de l'année fait toujours l'objet d'une attente et attention particulières dans toutes les cliniques et maternités. Ainsi, la marque «Bimbies» lance, pour la troisième année consécutive, la campagne «première naissance». Cette campagne consiste à mettre à disposition de l'heureuse maman du premier né de l'année 2018, après l'heure 00.00, un lot de couches «Bimbies» adaptées aux nouveau-nés ainsi que des lingettes. Mieux encore, la marque s'engage à offrir des couches et des lingettes durant toute l'année 2018. Parallèlement à cette généreuse opération, «Bimbies» accompagne les bébés durant leur croissance «bébés» dans tout le pays et travaille en partenariat avec des gynécologues, pédiatres ou encore des organisations caritatives pour contribuer à faire la différence. Parmi les nombreuses initiatives qui démontrent l'engagement continu de «Bimbies» envers les bébés en général et ceux vulnérables et défavorisés plus particulièrement, l'on compte l'action menée par la marque lors de la Journée mondiale de l'enfance le 1er juin par des dons de produits au profit de plusieurs pouponnières du pays.

Créée en 2009, «Bimbies» est l'une des marques phares du groupe Faderco. Elle présente une large gamme de produits certifiés par le laboratoire allemand «Dermatest». Créée en 1986, Faderco est une entreprise qui n'a eu cesse d'évoluer et de se diversifier pour devenir leader dans le domaine de l'hygiène corporelle et domestique en Algérie.