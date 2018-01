AÉROPORT ABANE-RAMDANE DE BÉJAÏA Deux personnes interpellées pour faux et usage de faux

Par Arezki SLIMANI -

et usage de faux La brigade de la police des frontières de l'aéroport Abane-Ramdane a interpellé deux personnes pour faux et usage de faux.

C'est ce qu'a indiqué la cellule de communication de la sûreté de wilaya dans un communiqué qui nous est parvenu, hier. Il s'agit d'un binational répondant aux initiales B.A. qui s'apprêtait à quitter le territoire national sur un vol en direction de la France avec un faux papier d'identité, à savoir un certificat de résidence qu'il a reconnu avoir scanné dans un cybercafé à Sétif.

«Un dossier pénal a été constitué à son encontre et il a été présenté par- devant le procureur de la République près le tribunal de Béjaïa pour falsification d'un document officiel», précise-t-on dans le même communiqué.

Les mêmes services de police ont traité une autre affaire du même genre, impliquant une femme B.M. 32 ans native de Amizour.

Cette dernière a été arrêtée alors qu'elle s'apprêtait à quitter le territoire national avec un faux visa collé sur son passeport. La présumée faussaire a avoué avoir concocté l'affaire par téléphone avec son époux installé en France qui lui a signifié de se rendre à Alger, munie de deux photos d'identité et 1000 euros pour acquérir un faux visa touristique Schengen auprès d'un individu. Transférée aux services de sécurité territorialement compétents, afin de poursuivre la procédure pénale exigée dans ce genre d'affaire, la prévenue devra répondre sur les faits dans une enquête visant probablement à démanteler le réseau des faussaires.