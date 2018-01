CONSTANTINE Deux criminels arrêtés pour incitation à la débauche

Par Ikram GHIOUA -

Suite à une plainte d'un lycéen, les forces de la police du 17ème arrondissement ont procédé à une cyberenquête minutieuse.

Accusé d'atteinte à la vie privée, incitation à la débauche, possession de films obscènes, chantage et menace, un individu âgé de 38 ans, repris de justice selon un communiqué de la police, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt.

Le mis en cause a choisi l'espace du réseau social Facebook pour attirer et piéger ses victimes. Suite à une plainte d'un lycéen, les forces de la police du 17ème arrondissement ont procédé à une cyberenquête minutieuse pour démasquer le mis en cause et conclu qu'il n'est pas à sa première victime. Le mis en cause élisait ses victimes en usant d'une fausse identité, se faisant passer pour une jeune fille du même âge.

Une fois après avoir réussi à gagner leur confiance, il passe à une autre étape en leur postant des photos obscènes prétextant que ce sont les siennes et les incite avec insistance à en faire de même. Les victimes une fois prise au piège subissaient un chantage de divulgation des images sur le réseau si ces dernières ne répondaient pas à ses désirs bestiaux tout en dévoilant sa vraie identité.

Les recherches de la police ont fini par démasquer la vraie identité du mis en cause qui sera piégé à son tour par la police. Il sera arrêté sur la place publique.

Les forces de la police détermineront sa culpabilité après avoir saisi son téléphone portable d'où ils tireront toutes les preuves scientifiques confirmant ainsi les chefs d'inculpation pour lesquels il sera présenté devant la justice. A noter que la résolution de cette affaire a été réalisée en un temps record.

Par ailleurs, les mêmes services ont réussi à délivrer une jeune mineure des mains de son ravisseur. La victime âgée de 17 ans a été enlevée et séquestrée par un individu d'une autre wilaya. Suite à une plainte déposée par sa famille, les forces de la police déclenchent une enquête sur sa disparition. Usant de toutes les informations en leur possession, les services de la police ont procédé à l'identification du kidnappeur. Il sera arrêté à la nouvelle-ville Ali Mendjeli et présenté devant le tribunal d'El Khroub. Il doit répondre aux chefs d'inculpation de détournement de mineure, séquestration et incitation à la débauche .