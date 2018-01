SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES : CONSTANTINE Patrimoine historique en détresse

Par Ikram GHIOUA -

D'ailleurs, à l'époque, des chefs d'entreprises des travaux de bâtiment chargés du programme de restauration des anciennes habitations et locaux commerciaux avaient bien raison de souligner: «rien, aucun projet relatif à cette opération ne sera livré à la date prévue pour des raison techniques certes, le retard du lancement des travaux, mais surtout les obstacles bureaucratiques.» Outre ces disgrâces l'on note le laxisme de la Seaco qui, selon plusieurs chefs de projet ne joue pas son rôle, la Sonelgaz et les retards générés par les procédures administratives. Résultat des courses: aujourd'hui, c'est toujours un grand chantier, les travaux n'avancent pas et la vieille ville risque tout simplement de disparaître. Les conditions deviennent plus dangereuses lors des périodes où la météo n'est pas clémente comme en ce moment. Certains édifices fragilisés peuvent mettre la vie des ouvriers en danger, du fait qu'il y a risque d'effondrement. Pour cause, ces anciennes constructions livrées à l'humeur de la nature et qui remontent à l'époque ottomane ont été réalisées avec une armature de bois. D'ailleurs, plusieurs d'entre ces bâtisses, qui témoignent pourtant de l'histoire de cette ville millénaire, se sont affaissées. On assiste avec complicité à la disparition de ce patrimoine inestimable. L'homme, par son ignorance, participe à sa destruction. A quoi aura servi l'argent dégagé pour les projets de restauration de la vieille ville dans le cadre de «Constantine, capitale de la culture arabe?» Qui en est responsable? La situation est scandaleuse, surtout quand on constate les défauts assassins, le non-respect du caractère et du timbre de ces constructions qui se distinguent par une architecture rare. Ce qui est tragique et dont on prend conscience, c'est qu'aucune stratégie dans le plan de restauration de ces bâtisses n'a été faite. Le travail est exécuté sans étude. Les travaux ont été lancés dans la précipitation et confiés à des entreprises qui ont fait aujourd'hui preuve d'incompétence. La restauration d'une ville ancienne comme celle de Constantine demande et exige de l'expérience, pour préserver son caractère, un savoir-faire et des spécialistes en parfaite connaissance des techniques de restauration et ce n'est pas en une année que des travaux de cette envergure peuvent être achevés. Qu'a-t-on voulu croire ou faire croire? Franchement, on a bien insulté l'intelligence d'un patrimoine historique en voulant faire croire aux citoyens qu'une opération de restauration c'est comme si l'on construisait une cabine. On ne sait pas qui doit répondre à cette fatalité ni qui est réellement responsable! En tout cas, le ministère de la Culture, au même titre que le commissariat de «Constantine, capitale de la culture arabe» doivent apporter une suite à ce drame, notamment après l'enquête qui a été menée par une commission sur ordre du Premier ministre Abdelmalek Sellal en décembre dernier.