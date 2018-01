SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES : ORAN Après le vieux bâti, les structures d'art

Par Wahib AïT OUAKLI -

Le ministre s'est engagé à équiper ladite structure de moyens pouvant lui permettre d'accueillir de grands artistes algériens pour exposer leurs oeuvres.

Après l'arrêt qui a duré prés d'un mois, les travaux de réhabilitation de la salle de cinéma Marhaba (ex-Lescuriale) viennent d'être relancés et ce après la levée de toutes les embûches administratives. Tel que prévu par les responsables locaux, le chantier sera livré dans les tout prochains jours. Une entreprise nationale a vu l'attribution dudit projet consistant en la remise à l'état neuf de la salle de cinéma spécialisée antérieurement dans la projection des films indiens. Celle-ci, explique le vice-président de l'APC d'Oran, Aouad Mohamed, sera transformée en salle de théâtre pour enfants.

Un montant de 5 milliards de centimes a été mobilisé à l'effet du réaménagement total de la salle, à commencer par la réfection des murs et les plafonds en délabrement avancé. Ce n'est là qu'un petit exemple d'une série de mesures prises dans le cadre de la restauration du vieux bâti y compris les sites historiques et culturels. Le ministère de la Culture, la wilaya et l'APC d'Oran se sont mis en branle en sauvant le peu d'édifices culturels pouvant être restaurés. En donnant le coup d'envoi officiel au Festival international du théâtre arabe, le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi, a proposé aux responsables du Musée des arts modernes d'Oran d'organiser une première activité le 21 mars prochain dans cette infrastructure artistique dont les travaux de restauration et d'aménagement ont été achevés. Une telle suggestion a été également formulée par le ministre suite à sa visite d'inspection effectuée à cette infrastructure artistique, située au centre-ville d'Oran et gérée provisoirement par le Musée Ahmed-Zabana. Le ministre n'a pas omis de souligner la nécessité d'abriter une première manifestation le 21 mars prochain afin de créer un printemps culturel à Oran, bénéfique à toute la région Ouest du pays. Le ministre a estimé que le Musée des arts modernes d'Oran est un important acquis pour Oran en particulier et le pays d'une manière générale. Il dira en ce sens que «Oran qui accueille des évènements d'envergure nationale et internationale, dispose désormais d'un espace pour faire découvrir l'art et la culture nationale ainsi que le talent et le savoir-faire des artistes algériens». Dans le sillage de ses déclarations, Azzedine Mihoubi s'est engagé à équiper ladite structure par les moyens pouvant lui permettre d'accueillir de grands artistes algériens pour exposer leurs oeuvres. D'autant plus, a souligné le ministre, «Oran abritera, en 2021, les Jeux méditerranéens». «Ce musée offrira une opportunité aux invités étrangers de découvrir la richesse et la diversité artistique et culturelle de notre pays», a-t-il estimé tout en plaidant pour «la nécessité de réserver un espace aux oeuvres artistiques universelles et autres aux oeuvres algériennes et un troisième espace aux artistes d'Oran pour faire la promotion de leurs travaux». Ce n'est pas tout. Mihoubi a fait un autre aveu à travers lequel il a proposé aux responsables du Musée des arts modernes d'Oran de créer une instance de consultation regroupant des artistes en vue de les impliquer dans la définition des programmes et dans la préparation des différentes manifestations. Une telle structure dédiée exclusivement à l'art n'est pas des moindres.