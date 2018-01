SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES Ces mémoires englouties

Par Saïd BOUCETTA -

La casbah d'Alger, monument historique et témoin encore vivant d'un passé pré-colonial, est l'une des plaies que l'Algérie traîne après plus de cinq décennies d'indépendance. La Casbah est une plaie, parce qu'elle menace ruine et avec sa disparition, c'est un pan de l'histoire de la capitale qui s'en ira. Tout le monde, au gouvernement et à la wilaya d'Alger, tente d'éviter ce scénario catastrophe. Il n'est pas question de finir ce que le colonialisme français a commencé aux premières années de l'occupation. Des travaux ont été engagés par plusieurs ministres de la Culture qui se sont succédé au chevet de la Casbah.

Les actions de réhabilitation ne plaisent pas à tout le monde. Beaucoup critiquent les lenteurs et même les techniques utilisées. Mais disons que du seul fait qu'on s'en inquiète, c'est la preuve qu'un jour ou l'autre, on finira par la sauver, cette Casbah. Mais l'Algérie n'a pas qu'une seule casbah. Les témoins architecturaux d'une civilisation pré-coloniale pullulent dans le pays. Béjaïa, Oran, Constantine et Annaba et bien d'autres villes du pays, comportent en leur sein de véritables trésors historiques.

Que ce soit au coeur du tissu urbain de ces villes ou à leurs périphéries, d'innombrables bâtisses attendent d'être réhabilitées. Nos dossiers ne concernent donc pas la casbah d'Alger, mais les autres Casbah du pays, dont presque personne n'en parle.