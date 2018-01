COMMERÇANTS ET CONSOMMATEURS S'Y PRÉPARENT Les soldes arrivent!

Par Abdelkrim AMARNI -

La période hivernale des ventes en soldes au titre de l'année 2018 démarrera prochainement

La «culture» des soldes est hélas inexistante dans nos moeurs.

Les soldes hivernales arrivent! Elles doivent se dérouler durant la période allant de janvier à mars de l'année en cours. Seront-elles à la hauteur des espérances des petites bourses? serions-nous tentés de nous questionner tant la «tricherie» a été de tout temps de mise lors des soldes précédentes et combien dénoncées par le citoyen lambda.

La période hivernale des ventes en solde au titre de l'année 2018 démarrera prochainement donc à travers l'ensemble des wilayas, a indiqué, mardi, le ministère du Commerce sur son site Web. Ces soldes auront lieu «à travers l'ensemble des wilayas et se dérouleront durant la période comprise entre les mois de janvier, février et mars de l'année en cours». Le décret indique également que les dates de déroulement des soldes sont propres à chaque wilaya organisatrice.

L'une des missions essentielles de cette manifestation économique très populaire, est aussi de dynamiser et vitaliser le tissu commercial tout en renforçant une saine concurrence au sein du marché. Au-delà de leur aspect commercial, ces soldes devront inciter les commerçants à une pratique des techniques de marketing tout en créant une «ambiance festive et conviviale» en offrant au consommateur des réductions de prix et des choix promotionnels d'articles et produits variés dans un cadre organisé. Cette ambiance populaire est fort attendue dans les cités, centres et quartiers au niveau desquels elle se déroulera. Tiendra-t-elle ses promesses? L'autre dessein réside en l'émergence d'une «culture des soldes», pour que ce type d'activités redevienne progressivement ce qu'il était avant, autrement dit «une tradition», que nos aînés ont jadis connue. Ces soldes hivernales 2018 se dérouleront conformément aux dispositions légales fixant les conditions et les modalités de réalisation des ventes en solde, des ventes promotionnelles, des ventes en liquidation de stocks, des ventes en magasins d'usines et des ventes au déballage.

Selon le décret de 2006, les «ventes en solde doivent être précédées, ou accompagnées, de publicité et viser, à travers une réduction de prix, l'écoulement accéléré de biens détenus en stock».

«Ces ventes en solde ne peuvent porter que sur des biens acquis par l'agent économique depuis trois mois au minimum, à compter de la date de début de la période des soldes». Est-ce pour autant vérifiable? Il est à se demander en effet si cette réglementation sera prise en considération par les commerçants. D'autre part, selon le département ministériel, les dates de déroulement de ces soldes d'hiver, applicables à chaque wilaya, ont été fixées par les walis concernés. Le décret exécutif stipule en effet que «les dates de déroulement des ventes en solde sont fixées au début de chaque année, par arrêté du wali, sur proposition du directeur de wilaya du commerce territorialement compétent, ce, après consultation des associations professionnelles concernées et des associations de protection des consommateurs». L'arrêté pris dans ce cadre est rendu public par tous les moyens de communication appropriés. Le texte stipule également que tout agent économique concerné doit rendre public, par voie d'affichage sur la devanture de son local commercial et par tous les autres moyens appropriés.

Les ventes en solde doivent permettre aux commerçants de faire la promotion de leurs produits dans un cadre concurrentiel loyal à travers des réductions attrayantes de prix proposées aux clients et leur fournir l'occasion de booster leurs activités, créer une ambiance de promotion des activités commerciales à travers les différentes publicités variées et imaginatives déployées pour renforcer la concurrence au niveau du marché. Inciter les commerçants à un recours systématique aux techniques du marketing pour être de plus en plus performants et professionnels. Ces ventes sont réalisées par les agents économiques dans les locaux où ils exercent leur activité. Les biens proposés devant faire l'objet des ventes en solde sont exposés à la vue de la clientèle séparément des autres articles. L'agent économique désirant réaliser des ventes en solde doit déposer, auprès du directeur de wilaya du commerce une déclaration accompagnée de la copie de l'extrait du registre du commerce ou la copie de l'extrait du registre de l'artisanat et des métiers, la liste et les quantités des biens devant faire l'objet des ventes en solde, l'état reprenant les réductions de prix à appliquer ainsi que les prix pratiqués avant les soldes.

Il est à noter que les soldes, qui sont une pratique commerciale réglementée, sont différentes de la «braderie» pendant laquelle les ventes se font sur les étals dressés à même la rue. Elles ne sont pas strictement normalisées quant aux dates, par exemple, et découlent d'un «deal» entre l'APC et les commerçants.

