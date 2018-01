ELLE EMPOISONNE SON JUS AVEC DE L'ACIDE Une femme tente de tuer le fils de son voisin

Invraisemblable histoire dans la wilaya de Skikda. Une quinquagénaire a tenté d'assassiner un enfant âgé de sept ans, en l'empoisonnant avec de l'acide. Il s'agit en fait, du fils de la voisine de cette dernière. Ainsi, la coupable a commencé par acheter deux boîtes de jus et mélanger de l'acide dans l'une des deux avant de l'offrir au jeune garçon, qui jouait non loin de chez elle. Après avoir bu quelques gorgées du liquide, le malheureux n'a pas tardé à avoir un malaise. Fort heureusement, sa mère, après avoir vu la scène, a accouru vers lui, suivie de quelques voisins qui ont entendu les cris de la maman en panique. L'enfant a tout de suite été transféré à l'hôpital le plus proche, où il a reçu les soins nécessaires pour ensuite être gardé en soins intensifs. Après une enquête approfondie sur les raisons qui ont poussé cette dame à commettre un tel acte, celle-ci a été finalement arrêtée par les services de sûreté de la wilaya de Skikda.