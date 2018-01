RESTITUTION DES CRÂNES DE RÉSISTANTS ALGÉRIENS La procédure officiellement lancée

L'Algérie a demandé officiellement à la France la restitution des crânes de ses résistants, conservés depuis près de deux siècles au musée de l'Homme de Paris, et la récupération des archives de 1830 à 1962, a-t-on appris hier auprès de l'ambassade d'Algérie en France. A cet effet, l'ambassadeur Abdelkader Mesdoua a été chargé par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, d'effectuer une démarche auprès des autorités françaises au sujet de ces deux dossiers liés à la question mémorielle. Cette démarche, rappelle-t-on, fait suite à l'entretien à Alger, le 6 décembre dernier, du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avec son homologue français Emmanuel Macron qui effectuait une visite de travail et d'amitié en Algérie. La question de la mémoire entre les deux pays a été ainsi un des points de l'entretien des deux chefs d'Etat au cours duquel le président Macron avait annoncé que la France était prête à restituer à l'Algérie les crânes de ses résistants et lui livrer des copies des archives concernant l'Algérie de 1830 à 1962. Ainsi, deux demandes ont été adressées mercredi dernier au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a-t-on indiqué de même source, précisant que la demande sur la restitution des crânes a été cosignée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, alors que celle concernant les archives a été signée par Abdelkader Messahel.