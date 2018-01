NOUVELLES PERSPECTIVES D'EXPORTATION Le phosphate algérien convoité par l'Iran

Par Abdelkrim AMARNI -

L'Iran souhaite acheter du phosphate «directement» à partir de l'Algérie.

L'ambassadeur d'Iran à Alger, Reda Amiri, a fait part jeudi à Alger, lors d'un entretien avec le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, du souhait de son pays d'acheter le phosphate algérien, a indiqué le même jour un communiqué du ministère de l'Industrie et des Mines (MIM). Le diplomate iranien Amiri a affiché le «souhait» de son pays, grand importateur de phosphate, «de s'approvisionner de cette matière première, directement à partir de l'Algérie», note le MIM dans son document.

Satisfait et favorable à cette proposition, le ministre Youcef Yousfi a invité les entreprises des deux pays à engager des discussions afin d'arriver à des accords permettant l'exportation du phosphate algérien vers l'Iran. Lors de cette entrevue, les deux parties ont également évoqué les perspectives de coopération économique et industrielle et mis l'accent sur la nécessité de renforcer et de développer davantage le partenariat économique entre l'Iran et l'Algérie, afin de les «hisser au niveau d'excellence des relations politiques», surtout que les domaines de coopération sont «assez larges», note le texte.

Dans ce cadre, l'ambassadeur iranien Amiri a souligné la disponibilité de son pays, qui cumule une grande expérience dans le domaine industriel, à accompagner l'Algérie dans sa politique de diversification de son économie, à travers des partenariats dans les secteurs industriel et minier, a ajouté la même source.

De son côté, Yousfi a affirmé la volonté de l'Algérie à coopérer avec l'Iran dans tous les domaines industriels, notamment les industries du textile et agroalimentaires et qui sont des filières où les deux pays «peuvent avoir un échange d'expertise» fructueux.

L'Algérie et l'Iran sont liés par une Haute Commission mixte qui se tient périodiquement, et par une commission mixte dédiée au secteur de l'industrie.