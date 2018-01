AKFADOU Mise en service d'une antenne de la Protection civile

Par Arezki SLIMANI -

Longtemps attendue, la mise en service d'un poste avancé de la Protection civile a été largement saluée par la population de cette région rurale. Pour une région qui souffre régulièrement d'incendie en période estivale et de blocage des routes par l'enneigement en hiver, cette unité ne peut qu'apporter un plus dans la sécurisation des personnes et des biens. L'inauguration a eu lieu comme promis le 31 décembre. Elle fait suite à la dernière visite du wali effectuée en avril 2017 dans la commune de l'Akfadou, l'ancien maire de ladite localité, Meheni Haddadou, aujourd'hui président de l'APW, avait souhaité l'implantation d'une unité de la Protection civile dans sa commune. Il réitérait alors une demande, datant de plusieurs années, émise déjà par ses prédécesseurs aux commandes de la commune d'Akfadou. La demande avait été acceptée pour se concrétiser dans les délais requis. La disponibilité d'une structure d'accueil a facilité la concrétisation de l'engament dans les délias. Le poste avancé de la Protection civile a été mis en service pour prendre en charge une partie du secteur déjà dévolu à l'unité de Sidi Aïch. Rattaché à l'unité de Sidi Aïch, ce poste avancé sera d'un apport inestimable pour la couverture d'un secteur fort de 110 000 habitants et surtout situé à proximité de la forêt d'Akfadou.