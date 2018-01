DÉCHETS DESTINÉS AUX DÉCHARGES PUBLIQUES Ils peuvent être réduits de 50%

Par Massiva ZEHRAOUI -

La ministre de l'Environnement, Fatma Zohra Zerouati a fait savoir que son secteur compte bien réactiver les projets de recyclage.

Réduire les quantités abondantes de déchets destinées aux décharges publiques de 50% ne relève pas de l'impossible. Cela peut se réaliser, mais à condition d'y mettre les moyens adéquats. La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati a justement mis en évidence cette possibilité. Pour ce faire, elle a indiqué que des études ont été lancées pour mettre en place de nouveaux mécanismes permettant de recycler les déchets solides. «Nous ne pouvons continuer à polluer davantage notre environnement au vu des engagements internationaux pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre», a-t-elle soutenu jeudi dernier, à Alger. Elle a souligné que son secteur compte bien réactiver les projets de recyclage, rappelant à ce titre que «188 projets de centres d'enfouissement technique (CET) sont programmés et 89 ont été réalisés». Fatma Zohra Zerouati a précisé que la durée de vie d'un CET est de 25 ans et qu'au vu de la quantité importante de déchets produits «plusieurs de ces centres ont atteint un taux de saturation de 90% en l'espace de 3 ans».

L'intérêt des pouvoirs publics quant à la gestion des déchets s'est manifesté de manière apparente ces deux dernières années. Et pour cause, les autorités ont compris que ce procédé pourrait s'avérer bénéfique pour l'économie du pays. Car générateur d'emplois et même de richesse. En effet, il faut savoir que nos déchets ne sont pas sans valeur, ils permettent de créer de la matière première. Ce point a d'ailleurs également été abordé par la première responsable du secteur de l'environnement, faisant part des objectifs de ce dernier de «transformer les décharges publiques en pôles industriels». Elle a expliqué que ces pôles qui assurent la matière première à diverses activités en adoptant les normes internationales en matière de gestion des déchets en adoptant les normes internationales en matière de gestion des déchets. La ministre a par ailleurs appelé les citoyens à recycler les déchets ménagers, notamment le plastique et le carton et appelé les PME, notamment dans le domaine de l'artisanat, à exploiter ces matières premières. Aussi, elle a rappelé que le gouvernement a beaucoup investi depuis plusieurs années à des fins de création d'entreprises et d'infrastructures. «C'est au total plus de 28 milliards de DA qui ont été dégagés entre 2000 et 2015», a-t-elle fait savoir. D'un autre côté, Fatma Zohra Zerouati a soulevé le cas des entraves que rencontrent les projets de création de centre d'enfouissement technique en Algérie parmi lesquelles, celui des citoyens qui s'opposent souvent à l'installation des CET à proximité des lieux de leurs habitations. Elle insiste par ailleurs sur la nécessité d'impliquer le citoyen dans cette démarche, car «son adhésion contribuera au processus du développement». Les efforts consentis pour inciter le citoyen, notamment en ce qui concerne le tri sélectif, se sont intensifiés. En sus des campagnes de sensibilisation à l'endroit du citoyen qui sont régulièrement initiées, des bacs spéciaux pour la séparation des déchets selon leur origine ont été installés dans plusieurs localités de la capitale. Fatma Zohra Zerouati a en outre estimé que les responsables sont les premiers à convaincre la population de l'importance du tri sélectif.