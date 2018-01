DÉVELOPPEMENT LOCAL Une hausse considérable pour 2017

Par Wahida BAHRI -

Les chiffres de l'exercice 2017 ont marqué une dynamique du développement local. Ceux du nouvel exercice 2018 seront orientés vers l'investissement productif.

C'est ce qui a été conclu par Salamani Mohamed, wali de Annaba, dimanche, dernier jour ouvrable de l'exercice 2017, lors d'une cérémonie, organisée au siège de la wilaya. En présence du wali, le staff de l'exécutif, cadres et employés de la direction du Trésor de la wilaya de Annaba, dont le grand livre a été paraphé par le wali, il a été fait état du rapport d'évaluation de la gestion financière de la wilaya de Annaba pour l'exercice 2017. Décortiquant son chapitre comptable, le directeur de la trésorerie locale a révélé des chiffres en rapport avec la consommation en hausse du budget de wilaya 2017.

En termes de gestion orientée pour le développement local, les chiffres font ressortir une hausse de l'ordre de 72% comparativement à l'exercice 2016 où ils étaient de 16%. Une hausse, pouvant être revue à la hausse, pour atteindre les 90% au 31 mars 2018, sur engagement du wali de Annaba. Intervenant dans le cadre de son domaine, le directeur du Trésor à Annaba, a présenté un bilan satisfaisant en termes de recettes fiscales enregistrées par la direction locale des impôts. En dépit du bilan positif, le trésorier a soulevé le point du retard de mandatement. Afin d'éviter qu'il y ait un quelconque quiproquo le trésorier communal a fait savoir que le retard devra être rattrapé incessamment. «Pour le retard enregistré dans le mandatement, une opération devra être réalisée dans les deux mois à venir.

La mission sera destinée au règlement des fournisseurs et autres créanciers», a expliqué le directeur du Trésor de Annaba. En somme, le bilan arrêté au 29/12/2017, l'exploitation financière de fonctionnement de la wilaya de Annaba fait état de plus de 17 milliards de dinars, soit plus de 15,700 milliards de DA de consommation, avec une légère régression du budget de fonctionnement. Le budget des équipements publics, quant à lui, a été indexé d'une évolution de l'ordre de 42%. Le constat retenu pour les dépenses en équipements du PCD n'ont pas été les mêmes. Les chiffres avancés par le trésorier, font état de 62,140 milliards de dinars en 2016, régressant à 9,963 milliards de dinars en 2017. Une baisse dénotant la faible maîtrise de dépenses, un fait qui n'a pas empêché le wali de Annaba, d'afficher son satisfecit quant auxrésultats enregistrés dans tous les domaines. Ainsi, sans s'étaler sur les dépenses engagées par l'Etat, le wali a mis en relief les aspects sociaux dans divers secteurs.

Estimés à coup de centaines de milliards de DA, la consommation au niveau de la wilaya, a, outre, boosté le développement de la wilaya, également permis la facilité d'accès au logement, à la qualité des soins de santé, à l'éducation, à l'énergie et l'eau entre autres. Estimant que beaucoup reste encore à faire, Mohamed Salamani, wali de Annaba, n'a pas omis de rappeler qu'il est attentif aux différents besoins des populations. Il rappellera dans ce sens que le problème d'alimentation en eau potable, est toujours en pole position de sa feuille de route. Réitérant son engagement à faire de 2018 l'année de l'eau pour la wilaya de Annaba, Mohamed Salamani a fait savoir que la wilaya de Annaba a bénéficié de 118 milliards, dont 38 milliards ont été alloués pour concrétiser le plan d'urgence mis en place afin d'assurer aux populations une alimentation régulière en eau potable. Pour le raccordement en gaz et en électricité, ainsi que pour les stades de proximité, il a été retenu respectivement 55 et 35 milliards de centimes, entre autres opérations retenues pour la wilaya de Annaba. En outre, le développement tous azimuts dans la wilaya a nécessité des fonds supplémentaires, ce qui explique les rallonges financières débloquées par l'Etat en faveur de la wilaya de Annaba «Cela fait tout juste un mois nous avons pu obtenir 30 milliards supplémentaires, alloués au titre du dernier exercice», a annoncé Mohamed Salamani.

Avec un taux de développement de 92% dans les communes de la wilaya, la nouvelle année semble être prometteuse pour Annaba et ses habitants. Imprimant une réelle et palpable dynamique à cette wilaya qui a besoin d'une vraie politique de développement, Salamani, semble bien déterminé à impulser et imposer son propre rythme à son équipe. C'est à se demander si la nouvelle APW, les nouveaux P/APC et tout l'exécutif sauront prendre en charge les doléances en cette nouvelle année? Environnement et cadre de vie désastreux, anarchie urbanistique, atteinte aux façades des immeubles sans compter les malfaçons des logements sociaux en construction, ainsi que la gare maritime à la traîne sans pour autant oublier les projets gelés, tels le tramway entre autres segments de développement de cette wilaya, dont les populations semblent sceptiques quant à leur concrétisation. Wali, élus et staff exécutif sauront-ils relever ce challenge de taille? Annaba connaîtra-t-elle une vraie dynamique de développement en 2018? Ces questions et bien d'autres taraudent l'esprit des habitants quant à l'épanouissement de leur wilaya de Annaba.