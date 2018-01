PÉNÉTRANTE AUTOROUTIÈRE DE BÉJAÏA Le tronçon Takriet-Amizour livré dans six mois

Par Arezki SLIMANI

Toutes les contraintes ont été levées

La wilaya de Béjaïa commence l'année 2018 sous de meilleurs auspices. Certains y croient, d'autres non.

Dans six mois, la pénétrante autoroutière de Béjaïa verra la mise en service d'un troisième tronçon entre la localité de Takerietz et la ville de Amizour, si l'on en croit le communiqué de la wilaya. Une réunion de travail s'est tenue à ce propos, mercredi dernier au siège de la wilaya. Le chef de l'exécutif a réuni les représentants du groupement d'entreprises chargés de la réalisation de ce mégaprojet. Cette rencontre fait suite à une visite d'inspection effectuée sur le site. Déjà opérationnelle sur 52 km, la pénétrante autoroutière de Béjaïa desservira désormais la ville de Amizour, située à 25 km du chef-lieu. 15 km de plus et il faut faire vite. Selon le communiqué de la wilaya, «le wali a insisté auprès des responsables de l'ANA et de l'entreprise chinoise afin de respecter les délais de livraison du tronçon sur 15 km, allant de Takriet à Amizour, en passant par Sidi Aich». En d'autres termes, ce tronçon doit être opérationnel dès le premier semestre de 2018. Au cours de cette réunion, le responsable de l'entreprise chinoise en charge de la concrétisation du projet «s'est engagé à revoir son planning d'intervention, accélérer la cadence des travaux et mobiliser plus de moyens humains et matériels pour achever au plus vite les travaux et livrer le projet dans les délais prévus». Il s'agit pour les autorités, «d'offrir un réseau routier fluide et moderne d'ici la fin de l'année avec l'achèvement des projets inscrits pour le compte du secteur des travaux publics, afin d'assurer ainsi un cadre de vie meilleur aux citoyens», ajoute la cellule de communication de la wilaya, se référant aux propos du wali.

Le responsable de l'Agence nationale des autoroutes (ANA), ainsi que de l'entreprise chinoise, n'ont pas manqué de relever le soutien et l'accompagnement de l'administration, à sa tête le wali dans le cadre des travaux pour la réalisation du projet de la pénétrante.

A rappeler que le dernier tronçon livré en mars dernier, a été effectué grâce à l'aide de la wilaya. Toutes les contraintes ont été levées. Si certains se montrent optimistes quant au respect des délais, d'autres observateurs émettent des réserves au vu de la complexité de ce tronçon qui comprend beaucoup d'ouvrages d'art, lesquels nécessitent beaucoup de temps pour la réalisation.

Un député indépendant est allé jusqu'à accuser le wali de «vouloir transformer l'échec en performance», et parle d'un «tapage médiatique orchestré par la wilaya concernant la pénétrante», avec pour but «de cacher un échec et de faire oublier les engagements publics du wali». Le député Braham Benadji constate que «lors de la réception des 10km du deuxième tronçon, le wali s'est engagé publiquement que la troisième tranche de 15 km (Takerietz_ Amizour) sera réceptionnée avant la fin du premier trimestre 2018. Aujourd'hui, dans son communiqué, la cellule de communication de la wilaya parle de premier semestre 2018». Dans son communiqué le député a évoqué également les projets de raccordement au gaz de ville. Au moment où plus de 90/100 des chantiers de gaz sont à l'arrêt dans l'écrasante majorité des communes depuis presque deux ans, à chaque petite extension d'un quartier ou village, il ne cesse de crier victoire pour faire oublier le grand retard observé dans toutes les communes.