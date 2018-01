PORT DE ANNABA 61.000 portables saisis

Par Wahida BAHRI

Une prise conséquente

Est-ce un bonus du Nouvel An ou une autre forme d'évasion de capitaux?

Les contrôleurs des douanes du port de Annaba ont intercepté et saisi, avant-hier jeudi, quelque 61.335 téléphones portables non déclarés, dissimulés dans un container pour accessoires de téléphones portables, avons-nous constaté sur place. Selon les explications apportées par le chargé de la communication de la direction régionale des douanes algériennes, Abdelatif Tazir, le pot aux roses a été découvert au cours d'une opération de contrôle d'un container chargé de produits d'importation au port de Annaba. Notre interlocuteur a tenu à préciser que l'opération a été accomplie en coordination avec les éléments de contrôle a posteriori du service de contrôle régional de Annaba. Sur la base d'un communiqué dont nous détenons une copie, il est fait état, de la découverte de 68 colis en grand format, contenant 61.335 téléphones portables de différentes marques et dimensions. Il a également été saisi une importante quantité de kits-mains, batteries et chargeurs entre autres accessoires, dépassant largement les unités de portables saisies D'une valeur de 52.336.676,32 DA, la tentative d'introduction frauduleuse de cette marchandise contrefaite a engendré, outre, une amande de 105.272.352,64 DA, l'établissement d'un dossier contentieux et un dépôt de plainte auprès des instances juridiques territorialement compétents, à l'encontre de l'importateur indélicat. Provenant de Dubaï, la marchandise d'origine Made in China, a été importée par, selon ledit communiqué, un importateur originaire de la région Est du pays. Destinés à être écoulés sur le marché local et régional, ces téléphones portables, ou plus exactement ces gadgets seront vendus à 1000 DA, voire moins, au vu de leur aspect contrefait, visible à l'oeil nu et au toucher. Ne pesant pas les 50g, ces téléphones portables, de marque Nokia et Samsung semblent être l'arbre qui cache la forêt. Sinon, comment expliquer ces dizaines de milliers d'appareils défectueux, soient importés à coups de millions d'euros, pour être vendus, parfois à moins de 1000 DA? C'est à se demander aussi pourquoi, cet importateur et bien d'autres, s'approvisionnement-ils depuis différents pays, comme l'Espagne, la Turquie et Dubaï entre autres, au lieu de s'adresser à la source d'origine du produit importé, la Chine en l'occurrence?

Réservoir principal et premier de tous les produits contrefaits et défectueux, atterrissant sur le marché national. Pour cette affaire, il ne s'agit pas tout de même d'un bonus du Nouvel An? Cela s'apparente plutôt à un acte de transfert de capitaux. Agissement devenu depuis quelques années très tendance dans le milieu des affaires économiques.

En attendant, l'enquête engagée pour ce cas de figure, par les services en charge du dossier, déterminera si ce lot de téléphones portables n'est autre qu'un subterfuge pour le transfert de capitaux. Ainsi, aussi habiles soient-elles, ces pratiques frauduleuses vu le renforcement des opérations de contrôle par les douanes du port de Annaba seront déjouées et mises à nu.