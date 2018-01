BOUIRA L'université réouvre ses portes

Par Abdenour MERZOUK -

Dans un communiqué transmis aux rédactions locales, portant le sceau de l'université, mais non signé, l'université Akli Mohand Oulhadj réouvre ses portes dès aujourd'hui. La fermeture avait ponctué les incidents qui ont opposé les forces de l'ordre, mais aussi des heurts entre étudiants. Cette décision avait alors suscité la réaction des parents. «Nos enfants n'ont pas à subir les conséquences d'une manipulation qui ne dit pas son nom», les propos sont ceux d'un père d'une étudiante de l'université Akli Mohand Oulhadj. L'enceinte qui avait vécu une perturbation a été fermée sur décision du conseil scientifique. Pour bon nombre, la décision de renvoyer les étudiants chez eux était la solution la plus facile choisie par la direction. «Au lieu d'essayer d'apaiser les esprits et de couper le chemin aux manipulateurs, en organisant des rencontres et des concertations entre les belligérants, la direction a opté pour une fermeture qui, à son annonce, a semé la panique et amplifié les évènements» considère le parent.

Lors de la session extraordinaire de l'APW, les élus sont revenus sur le fait. Les élus nationaux ont failli à leur mission, aucun des deux sénateurs, ni les six députés n'ont daigné se mêler pour tenter au moins d'apaiser les esprits, d'écouter les doléances et d'être leurs interlocuteurs auprès des responsables. Certes, le nouveau P/APW et quelques élus locaux ont osé et permis l'organisation de la marche tant exigée par la coordination autonome. Depuis, le spectre de l'année blanche est venu amplifier les inquiétudes. Les responsables locaux ont alors multiplié les démarches qui ont abouti à la décision de réouverture. Les appels à la raison se sont multipliés aussi. Malgré la satisfaction de voir se profiler à l'horizon la solution, beaucoup craignent une reprise des perturbations surtout qu'aucune décision n'a été prise envers les initiateurs du désordre. «Une enquête est plus que nécessaire pour déterminer les responsabilités de ce qui s'est passé», pense un élu de l'APW qui accuse une organisation proche d'un parti politique d'être à l'origine des heurts. «La réouverture est primordiale certes, mais les fauteurs de trouble doivent être dénoncés et punis» commente notre interlocuteur.