BÉJAÏA La rentrée sera sereine

Par Arezki SLIMANI -

Le Cnapeste tenait, hier, un conclave pour évaluer la situation du secteur depuis le gel du mouvement de grève.

Les établissements scolaires de la wilaya de Béjaïa renouent aujourd'hui avec l'ambiance des cours sur fond dappréhensions quant à la tenue des examens du premier trimestre, qui reste à faire dans certains établissements, mais également au mouvement de grève, dont le gel décidé par le Cnapeste n'est que temporaire. Certains établissements devront, en effet, d'abord organiser les examens du trimestre précédent en raison de la grève du Cnapeste, qui a duré plus de 20 jours pour se terminer en queue de poisson. D'autres, en revanche, entreront de plain-pied dans la poursuite des programmes scolaires. Il s'agit des établissements, qui ont peu ou pas du tout suivi le mouvement de grève.

Hier, le Cnapeste a jugé utile de rappeler ses troupes pour un conseil de wilaya. Selon Slimane Zenati le coordinateur de wilaya, «les membres du conseil de wilaya auront à évaluer l'évolution de la situation du conflit avec la direction de tutelle depuis le gel du mouvement de grève le mois de décembre dernier». A la question de savoir si le gel ou le dégel du mouvement sera à l'ordre du jour, notre interlocuteur a indiqué que «ce n'est pas ce conseil de wilaya qui décide de ce genre d'actions, qui doivent d'abord et impérativement passer par les assemblées générales au niveau des établissements scolaires». En d'autres termes, la rentrée scolaire du deuxième trimestre n'est nullement menacée par une quelconque grève. Le secteur de l'Education nationale dans la wilaya de Béjaïa renouera avec le calme. Par ailleurs, on apprend de la cellule de communication de la wilaya que trois nouveaux lycées sont inscrits au profit de la wilaya. Ces nouvelles infrastructures scolaires seront réalisées dans les communes de Béjaïa, Barbacha et Tichy. Trois localités qui souffrent de la surcharge des classes et de pénibles déplacements des lycéens. Avec ces nouvelles dotations, la wilaya de Béjaïa comptera en tout 64 établissements scolaires. Avec un taux moyen de 27, 4 élèves par classe. Durant les cinq dernières années, le secteur de l'éducation de la wilaya de Béjaïa a réceptionné 14 lycées, neuf demi-pensions, six installations sportives, sept CEM, trois groupes scolaires, neuf cantines scolaires, 177 salles en extension et 11 terrains de sport, selon un bilan communiqué par la direction de l'éducation. Bien étoffé en matière d'infrastructures, le secteur de l'éducation de la wilaya de Béjaïa reste souvent sujet à des conflits socioprofessionnels. Le bras de fer qui a opposé le Cnapeste et la direction de tutelle durant le mois de décembre de l'année dernière en est un exemple qui illustre parfaitement la tension qui règne dans le secteur. Ceci sans compter des conflits internes, qui trouvent leur raison d'être dans de nombreuses insuffisances qui se traduisent souvent par des débrayages et autres mouvements dans l'optique d'aboutir à l'élimination des entraves et obstacles qui ne permettent pas un bon fonctionnement des établissements.