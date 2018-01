OUYAHIA AUX CADRES DE SON PARTI "Nous avons des défis à relever"

Par Nadia BENAKLI -

Ahmed Ouyahia, secrétaire général du RND

Le patron du RND, qui a réuni ses cadres pendant plusieurs heures, a fait le point sur toutes les questions d'actualité.

Il n'en fait pas une histoire. Le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, ne veut pas rentrer dans la polémique sur la dernière rencontre tenue par son allié, le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès.

Le Premier ministre se montre imperturbable. S'exprimant sous sa casquette de secrétaire général du RND, lors d'une réunion du secrétariat national tenue vendredi dernier, Ahmed Ouyahia n'a pas prêté beaucoup d'intérêt à cette question. «Il faut travailler, la priorité reste le pays pour relever les défis économiques et sociaux», a-t-il insisté en s'adressant à ses coéquipiers. Autrement dit, le secrétaire général est trop occupé pour s'intéresser à ce genre de détails d'autant plus qu'il est digne de la confiance du chef de l'Etat.

Le patron du parti, qui a réuni ses cadres pendant plusieurs heures, a fait le point sur toutes les questions d'actualité.

Ainsi, il fait passer le message à ses cadres pour éviter toute confrontation et continuer à travailler dans la concertation avec les élus des autres partis au sein des différentes assemblées. Pour lui, il y a des questions plus urgentes qui nécessitent de renforcer les efforts pour sortir le pays de cette situation de crise. Ahmed Ouyahia a appelé ses cadres à ne pas se focaliser sur des sujets qui relèvent du passé et à se pencher sur ce qui attend le parti en 2018. Même si le RND refuse de rentrer dans un débat stérile, il digère mal la pilule. «Est-ce normal qu'un gouvernement qui applique le programme du chef de l'Etat soit contredit par un autre parti qui tient la même rencontre», s'interroge un cadre du parti qui précise que cela ne se fait jamais ailleurs. Un autre cadre du parti au Sénat est carrément monté au créneau pour dire: «On veut perturber M.Ouyahia». «Le Premier ministre est en train de faire son boulot calmement pour redresser la situation du pays, il faut le laisser travailler», a-t-il soutenu. Notre interlocuteur estime que la percée du parti durant les élections législatives et locales n'est pas du goût de certaines formations politiques.

La rencontre tenue mercredi dernier par Djamel Ould Abbès avec le président du FCE et le secrétaire général de l'Ugta a ouvert le champ à de multiples interprétations.

Les déclarations faites par le secrétaire général du FLN écartant tout différend entre lui et Ahmed Ouyahia n'ont pas du tout convaincu.

Les observateurs de la scène politique estiment que le conflit et les surenchères politiques en prévision de la présidentielle de 2019 ont bel et bien commencé dès à présent. Surtout que ce n'est pas la première fois que le FLN manifeste ses contradictions avec le RND. Lors des élections locales, les deux hommes politiques se sont échangés indirectement des tirs croisés sur plusieurs questions, entre autres la loi électorale. Par ailleurs, le secrétaire général du RND a appelé ses cadres à fermer la parenthèse des élections pour passer à la préparation du conseil national qui se tiendra les 18 et 19 du mois en cours à Alger. Ce conseil ordinaire va traiter plusieurs questions, entre autres le bilan des élections locales, la situation politique, économique et sociale du pays.

Le RND va donc dégager une feuille de route à mener au courant de l'année 2018 sur le plan organique. La direction du RND compte introduire quelques changements au niveau de certaines structures locales telles qu'à Khenchla. Il y à lieu de souligner que depuis le dernier congrès où le secrétaire général a pris ses précautions en écartant ses adversaires, les réunions du conseil national se passent sans aucun tracas ni enjeu.