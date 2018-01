DANS UN RAPPORT COMMANDÉ PAR LE GOUVERNEMENT Strictes recommandations de la Cour des comptes

Par Walid AÏT SAÏD -

Ahmed Ouyahia ne veut pas naviguer à vue! Pour être sûr des réformes qu'il doit entreprendre, le Premier ministre a demandé à la Cour des comptes de lui faire un rapport de «recommandations» à suivre pour minimiser au mieux le train de vie de l'Etat. Ce rapport contient des critiques acerbes sur le fonctionnement de certains services de l'Etat, aussi bien du point de vue de la dépense publique et du recouvrement de la fiscalité, que sur le plan de la gestion des marchés publics, de la ressource humaine et des équipements matériels. Il est mis en avant des gaspillages en matière d'essence, de factures de téléphones, des salaires et primes faramineuses...Le problème des dépenses d'équipement et leurs fameuses rallonges budgétaires sont décriés. Il est demandé à tous les secteurs concernés de «mûrir» les projets avant de les lancer afin d'optimiser au maximum les dépenses en ces temps de crise, où le moindre centime compte. Le rapport parle aussi de «dérives» dans l'emploi du personnel au sein de nombreuses institutions de l'Etat, allant jusqu'à parler de «pléthore» dans certains postes.