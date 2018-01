LE MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU TIRE LA SONNETTE D'ALERTE 100.000 branchements illicites à Alger

Par Bouzid CHALABI -

Hocine Necib, le ministre des Ressources en eau

Les branchements illicites sur le réseau ne seront plus tolérés et leurs auteurs seront poursuivis en justice.

En 2017 les clients malhonnêtes de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (Seaal) ont consommé 4,6 millions de mètres cubes d'eau potable à partir de 10 026 branchements illicites recensés au niveau de la wilaya d'Alger et 1620 dans la wilaya de Tipasa. Devant un tel volume d'eau non facturé (ENF) le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, n'a pas caché sa colère. «Il faut que cela cesse car nous ne pouvons plus tolérer de tels actes qui portent préjudice aussi bien au domaine public qu'à la société de distribution», a lancé le ministre à l'occasion de son passage au siège de la direction générale de la Seaal, dernière étape de la visite de travail qu'il a effectuée hier au niveau de la wilaya d'Alger. Le responsable de l'alimentation en eau potable (AEP) de la Seaal lui a fait part du fait que ce «niveau élevé de non-recouvrement de la consommation pèse lourdement sur le budget de fonctionnement de son entreprise». Ce à quoi le ministre, et en présence du wali d'Alger Abdelkader Zoukh,qui l'accompagnait dans sa visite, a tenu à le rassurer en lui disant: «Nous allons prendre les mesures qui s'imposent à même d'ester en justice toute personne qui s'est rendue responsable de branchement illicite». Toujours à propos d'attaquer en justice les clients malhonnêtes, Necib a fait savoir que «nous avons déjà déposé 10.000 plaintes au niveau de la justice contre les auteurs de branchements illicites découverts sur tout le territoire national». Soulignons que le ministre a pris connaissance du nouveau système de contrôle de la Seaal. Un système qui, selon son présentateur va permettre à la société des eaux de déterminer «quelle station accuse une forte demande ainsi que de savoir en temps réel où se trouve avec précision la fuite, dans le but d'intervenir dans les plus brefs délais». Notons que Hocine Necib s'est prononcé, lors d'un point de presse organisé au terme de son périple, sur le niveau des barrages du pays. Il a en effet indiqué au parterre de journalistes qu' «au 31 décembre 2017 la moyenne de remplissage était de 57%», non sans préciser dans la foulée: «Mais trois barrages de l'est du pays accusent un grand déficit, notamment celui de Souk Ahras où le taux de remplissage ne dépasse pas les 30%, c'est aussi le cas du barrage de Taksebt dans la wilaya de Tizi Ouzou». Concernant la pluviométrie enregistrée jusqu'ici, le premier responsable des ressources en eau a tenu à faire remarquer que «l'apport enregistré à la date citée ci-dessus est de 500 millions de m3 cumulés, soit un volume nettement supérieur à celui de ces cinq dernières années, ce qui a permis de stocker 3,5 milliards de mètres cubes». A propos des prévisions de remplissage des barrages, le ministre a rappelé que lors de ces 10 dernières années, 70% des apports dans les barrages arrivaient entre les mois de janvier et mars.«Et si cette tendance venait à se maintenir il y a fort à parier que la moyenne actuelle va connaître un changement à la hausse», a avancé Necib. Ce dernier a aussi parlé de sa visite sur le terrain des projets en cours de réalisation à l'ouest de la wilaya d'Alger, à savoir le futur complexe hydraulique à Sidi Abdallah et de Rahmania ainsi que le dédoublement de la conduite 42 pouces entre Gué de Constantine et la station de pompage sise commune de Douéra. Des chantiers qui s'inscrivent, selon le ministre, dans le cadre du nouveau schéma directeur de l'AEP de la wilaya d'Alger «qui vise en premier lieu à éviter aux populations de l'ouest de la capitale des perturbations momentanées dans le programme de distribution comme celles enregistrées de temps à autre durant les périodes de consommation de pointe», a expliqué le ministre. Toujours à propos de ces perturbations le ministre a tenu à préciser qu'«elles ont été surtout dues à des casses au niveau des adductions, aux fuites et notamment aux disjonctions électriques par faute d'un pic de chaleur jamais égalé». Et pour éviter ce cas de figure Necib a exigé des responsables des projets visités «que les complexes soient autonomes sur le plan de l'énergie électrique». Il fera savoir également que l'impact de ces projets consiste à sécuriser et à renforcer l'AEP de la wilaya d'Alger. Necib a aussi mis l'accent sur l'intérêt du nouveau schéma. Et à ce titre il dira: «Avec la réalisation d'une nouvelle station de dessalement de l'eau de mer d'une capacité de production de 300.000 m3/jour, à Zéralda, décidée récemment par le gouvernement, et l'amélioration des volumes de stockage, nous pourrons assurer une distribution en H24 de l'ensemble des communes de la wilaya d'Alger». Notons que ces projets de réalisation d'un complexe hydraulique à l'ouest de la capitale sont d'autant plus nécessaires et utiles compte tenu du nombre important de programmes de logements qui vont être construits, ce qui va induire une forte demande en AEP. Selon un rapport du ministère des Ressources en eau qui nous a été remis, le nouveau schéma directeur permettra davantage d'AEP de la wilaya d'Alger particulièrement durant la saison estivale 2018. Aussi, le ministre a pris rendez-vous avant le Ramadhan prochain pour la mise en service des futurs complexes car pour ce dernier «leur réception est un enjeu majeur».