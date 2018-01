BORDJ EL KIFFAN Un enfant de 6 ans meurt carbonisé

Un enfant de 6 ans est mort carbonisé dans un incendie qui s'est déclaré, hier, à 5h du matin dans le garage d'une villa dans le quartier Stambouli, commune de Bordj El Kiffan, a indiqué le chargé de l'information à la direction de la Protection civile de la wilaya d'Alger. Le frère de la victime, âgé de 7 ans, a subi des brûlures graves et a été évacué vers l'hôpital de Douéra pour recevoir des soins, a encore précisé le responsable. Les parents des deux enfants s'en sont sortis miraculeusement, indemnes a-t-il ajouté. Les services de la Protection civile ont vite maîtrisé le feu et une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet accident tragique, a conclu le responsable.