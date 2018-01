POUR PARLER DU COMPLEXE DE BELLARA L'ambassadeur du Qatar chez Yousfi

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu hier à Alger l'ambassadeur du Qatar, Ibrahim Ben Abdelaziz Sahlawi, avec qui il a évoqué le partenariat entre les deux pays, notamment le projet du complexe sidérurgique de Bellara (Jijel), a indiqué un communiqué du ministère. Les deux parties ont également abordé la coopération économique et industrielle entre l'Algérie et le Qatar et les moyens de la renforcer. A cette occasion, Youcef Yousfi et l'ambassadeur du Qatar ont salué le partenariat algéro-qatari dans le domaine industriel, notamment en ce qui concerne le complexe sidérurgique de Bellara (Jijel), fruit du partenariat entre le groupe public Imetal et Qatar Steel International. Ils se sont félicités, à ce propos, de l'avancement des travaux de ce projet entré partiellement en service avec une production de 2 000 tonnes de rond à béton par jour. En présence des dirigeants de la société mixte Algerian Qatar Steel (AQS) à cette rencontre, Youcef Yousfi a reçu des explications sur les différentes étapes du projet qui devrait entrer totalement en service en 2019. Dans ce cadre, le ministre a incité les responsables de ce projet d'envergure à «accélérer sa concrétisation afin de contribuer à la satisfaction des besoins nationaux en produits sidérurgiques et de s'orienter vers l'exportation», précise le communiqué. Il a également exhorté ces responsables à «étudier la possibilité d'utiliser le minerai de fer algérien pour les besoins futurs de l'unité de Bellara». Insistant sur la nécessité de réussir ce projet, le ministre a considéré que ce complexe constitue un exemple pour la coopération économique algéro-qatarie. Fruit d'un partenariat entre Qatar Steel international (49%), le Groupe Imetal (46%) et le Fonds national des investissements FNI (5%), le complexe sidérurgique de Bellara produira, dans une première phase, 2 millions de tonnes d'acier par an, puis 5 millions de tonnes dans une deuxième phase. D'un investissement de 2 milliards de dollars, le complexe comprend 10 unités de production, deux fours électriques, une station de gaz naturel, un transformateur électrique, une usine de chaux et une unité de traitement des eaux.