DES CHUTES DE NEIGE SONT PRÉVUES À PLUS DE 1 000 MÈTRES L'Ouest et le Centre-Ouest sous un manteau blanc

Par Abdelkrim AMARNI -

Le spectre de la sécheresse est écarté.

Des chutes de neige sont prévues sur les reliefs de l'Ouest et du Centre-Ouest dépassant les 1 000 mètres d'altitude à partir d'hier en fin d'après-midi, a indiqué l'Office national de la météorologie dans un bulletin météo spécial (BMS).

Les chutes de neige affecteront dans un premier temps les wilayas de Naâma, d'El Bayadh et de Laghouat (de dimanche à 18h à lundi à 6h) avant d'atteindre les wilayas de Tiaret, Tissemsilt, Aïn Defla, Médéa et Djelfa (lundi de 0h à 12h dépassera localement 10 à 15 cm, précise la même source. Cette bonne nouvelle écarte ainsi toute «menace de sécheresse» qui a préoccupé plus d'un dans les zones rurales malgré des réserves abondantes signalées par les services concernés.

Avec des barrages remplis à peine à 53%, l'on souhaitait une pluviométrie plus généreuse ces jours-ci et pendant les jours qui suivent. Lors d'une tournée d'inspection effectuée samedi à Alger, le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, qui a communiqué ce taux «moyen» de remplissage des barrages au niveau national, a affirmé que les réserves ont atteint 3,5 milliards de m3, ce qui permettra de «satisfaire la demande pour deux ans au moins».

Les quantités d'eau stockées depuis le début de la saison des pluies, soit d'octobre à fin décembre 2017, sont estimées à 500 millions de m3, un volume qui n'a tout de même pas été enregistré depuis cinq ans pour la période considérée.

Ces ressources des eaux de ruissellement provenant de pluies, nous rappellent que, suite à une fin de semaine quelque peu pluvieuse, qui a rempli un tant soit peu les barrages dont le volume d'eau a atteint 53% de leur capacité de stockage, les Algériens ont connu une nuit plutôt bruineuse et humide, pour être accueillis hier matin par une pluie semblant menaçante et qui promettait apparemment une journée pluvieuse.

Loin s'en faut, la journée fut plutôt ensoleillée sur la majorité du pays.

Les services de la météo prévoient également une journée ensoleillée aujourd'hui qui sera suivie demain par un temps voilé et parsemé de nuages.

La pluie ne nous reviendra que le week-end prochain soit vendredi, samedi et même dimanche, précise-t-on encore de même source.

Hier en milieu d'après-midi, la météo indiquait que Adrar, située dans le sud-ouest du pays, connaissait la température la plus élevée avec 36 ° Celsius alors que la ville la plus fraîche était Tlemcen qui affichait 19° Celsius.