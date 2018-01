TUNNEL QUI RELIERA AOMAR À DRAÂ EL MIZAN Zaalane constate l'ampleur des retards

Par Abdenour MERZOUK -

Les taux respectifs de réalisation sont de l'ordre de 42% pour le volet routes, 41% pour les ouvrages d'art et 38% pour les tunnels.

Deux grands projets structurants ont fait l'objet d'une visite d'inspection du ministre des Travaux publics et des Transports, hier à Bouira. Devant le tunnel qui reliera la commune d'Aomar à celle de Draâ El Mizan dans la wilaya de Tizi Ouzou, le ministre expliquera son déplacement en parlant des objectifs recherchés à travers ce projet de la pénétrante vers la capitale de la haute Kabylie. «En plus de désenclaver plusieurs régions des deux wilayas limitrophes en l'occurrence Bouira et Tizi Ouzou, ce projet se veut un pas dans la modernisation des réseaux routiers nationaux qui sont de l'ordre de 600 km à l'échelon national et qui ont coûté à l'Etat 60 milliards de dinars» dira le ministre Zaalane. Pour l'information cette pénétrante longue de 48 km confiée au groupe algéro-turc Engeoa/Azgun/Nufol, connaît un retard dans sa réalisation. Les taux respectifs de réalisation sont de l'ordre de 42% pour le volet routes, 41% pour les ouvrages d'art et 38% pour les tunnels. L'entreprise réalisatrice est mise en demeure de reprendre avec une cadence plus dense les travaux des deux grands viaducs de la section trois c'est-à-dire celle concernant la wilaya de Bouira. Le contrôle et le suivi sont confiés au groupe algéro-italien Cttp/ITALConsult. Les viaducs en souffrance sont longs de 1773 mètres et 1225 mètres.

Le second projet concerne le dédoublement et l'électrification de la voie ferrée Thenia- Bordj Bou Arréridj dont les études seront terminées en août prochain. «Le lancement des travaux reste conditionné par la disponibilité financière» dira le ministre qui reste toutefois très optimiste quant au rôle de cet ouvrage qui permettra un réel essor de la wilaya.

Le ministre s'est aussi déplacé à la sortie est du chef-lieu de wilaya où il s'est enquis des travaux de l'évitement sur 10 km de la ville. «Le projet en plus de désengorger la circulation en milieu urbain permettra un accès vers l'autoroute Est-Ouest par la partie nord de la ville.

Le dédoublement de la liaison entre Bouira et Sour El Ghozlane sera prolongé jusqu'à la frontière avec le Sud du pays et plus précisément dans la partie au pied du mont Dirah qui connaît des accidents. La veille, une collision avait fait trois morts dans cette partie. Avant de repartir vers la capitale, le ministre a visité les travaux de réalisation du centre de péage de Djebahia. Il a insisté auprès des concepteurs sur la nécessité de faire un bon travail et en respectant les délais. Lors de ce déplacement et répondant à une question relative aux remous que vit l'Entreprise nationale Air Algérie, le ministre a nié l'existence d'une quelconque difficulté de l'opérateur national. «L'entreprise va bien, elle assure le transport des Algériens vers toutes les destinations. Laissez-la travailler parce que en voulant trop en parler vous faites le jeu de ses détracteurs», dira le ministre aux journalistes.