LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS "Laissez Air Algérie travailler!"

Par Hasna YACOUB -

Il a assuré que la compagnie n'a ni un problème de normes de sécurité ni de difficultés financières.

La Compagnie nationale de transport aérien Air Algérie continue d'assurer des services de grande qualité à ses voyageurs et «n'a aucun problème en matière de normes de sécurité», a assuré hier à Bouira le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, cité par l'APS.

«Notre compagnie ne connaît aucun problème en matière de critères de sécurité. Air Algérie offre des services de grande qualité à ses voyageurs et elle continue de le faire à travers les différents pays d'Europe sans aucune contrainte», a expliqué le ministre en réponse à une question de la presse, relative au récent rapport établi par l'aviation civile chinoise sur les mauvaises performances de certaines compagnies aériennes et qui ne seront pas autorisées d'augmenter leurs dessertes vers la Chine.

Le ministre, qui inspectait les différents projets de son secteur à Bouira, a saisi cette occasion pour rassurer que la «situation financière d'Air Algérie n'est pas difficile».

Le staff de la compagnie «est en train d'élaborer un plan pour améliorer davantage la situation de l'entreprise», a-t-il dit.

«Le staff d'Air Algérie, ses travailleurs et ses partenaires peuvent surmonter facilement la situation actuelle qui n'est pas difficile, et qui ne peut pas freiner le cours de ses services», a assuré le ministre. Abdelghani Zaalane a appelé à «laisser la Compagnie nationale Air Algérie travailler et régler ses contraintes par ses propres responsables, sans créer de la polémique autour de ce sujet, dont certaines parties veulent en profiter pour faire du bruit».

«Notre compagnie continue de transporter ses voyageurs en été et en période de vacances de façon normale, donc on doit la laisser travailler», a-t-il dit. Abdelghani Zaalane qui s'est déplacé à Bouira dans le cadre d'une visite d'inspection et de travail, a eu à inspecter plusieurs projets dont celui de la réalisation de la double voie ferroviaire électrifiée devant relier Thénia (Boumerdès) à la wilaya de Bord Bou Arréridj (BBA). Sur le site d'installation des entreprises chargées de réaliser le projet, le ministre a annoncé que le coup d'envoi sera donné une fois la phase finale des études terminée, soit d'ici fin août prochain.

La dernière phase des études de ce projet d'envergure prendra fin d'ici au 22 août prochain, selon les détails fournis sur place au ministre. Pour la maîtrise d'oeuvre, le marché est confié au bureau d'études Pory 5 (Allemagne) comme chef de file et Systra (France).

Quant à la réalisation, les travaux seront confiés à un groupement d'entreprises sino-turques, à savoir Ccecc (Chine) et Ozgun (Turquie), selon les explications données sur place à Zaalane. Ce dernier a précisé que le lancement du projet et la cadence des travaux dépendraient de la situation financière du pays. Cet important projet portera essentiellement sur la réalisation de 76 ponts de rails et viaducs d'un linéaire global de 22,8 km, ainsi que sur la réalisation de 22 tunnels sur une distance totale de 16,54 km. 24 passages supérieurs et 20 autres intérieurs font partie de ce projet. Le projet vise également à améliorer les conditions d'exploitation avec la création d'une gare multimodale à Bouira et l'intégration de technologie moderne de signalisation et de télécommunication, a souligné le ministre ajoutant enfin que les entreprises chargées des travaux devront aussi intégrer un niveau de sécurité élevé et moderne.