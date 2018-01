DANS UN ÉTAT D'ÉBRIÉTÉ AVANCÉ Ils "offrent" leur victime aux chiens

Sa mort a été cruelle. La victime est un homme de 49 ans qui a eu la malchance de passer un soir par un des quartiers d'Arzew, à Oran, devant deux jeunes âgés de 24 et 29 ans.

Ces derniers étaient dans un état d'ébriété avancé. Selon le quotidien Ennahar qui rapporte les faits, les deux jeunes vont provoquer et embêter le passant, juste pour «le plaisir». En décidant de se défendre, la victime ne savait pas ce qui l'attendait. Devenus très vite violents, les deux jeunes vont commencer à tabasser le quadragénaire jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Ils le ligotent, le traînent de force à l'intérieur de la cour de la maison de l'un d'eux et décident, dans un moment de pure folie, de l'offrir aux chiens. Une fois lâchés, les chiens vont déchirer le corps de l'homme en lambeaux alors qu'il était conscient.

Pour dissimuler leur meurtre, les deux jeunes vont calmement appeler les services de police pour accuser la victime d'être un voleur, qui, en s'introduisant dans la maison, a été attaqué par leurs chiens. Devant les preuves irréfutables présentées par les enquêteurs, les deux meurtriers ont fini par reconnaître les faits.