ABDELAZIZ BOUTEFLIKA AU PERSONNEL DE L'ASAL "Notre pays pourra être autonome dans ce domaine"

Par Hocine NEFFAH -

«le développement économique passe aujourd'hui par la maîtrise des technologies modernes.»

Dans un message adressé au personnel de l'Agence spatiale algérienne à l'occasion de la cérémonie de réalisation et de lancement du satellite algérien Alcomsat1, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a exprimé ses remerciements et ses félicitations aux experts, cadres et ingénieurs de l'Agence spatiale algérienne après avoir réussi l'exploit de la mise en orbite d'Alcomsat1 en coopération avec les experts chinois. C'est ce qui ressort de la lettre qui a été lue par le secrétaire général de la présidence de la République, Habba El-Okbi.

Le président de la République a souligné par rapport à cette occasion que «notre pays pourra ainsi être autonome dans ce domaine sensible, sans oublier l'utilité et l'importance des services et applications offerts pour le développement national dans ses différentes dimensions socio-économique, culturelle et autres».

La lettre a axé sur les aspects par ordre d'importance que cette technologie dont dispose pour la première fois le pays, en indiquant que «le développement économique passe aujourd'hui par la maîtrise des technologies modernes», et d'ajouter que «les disparités entre pays développés et pays sous développés s'expliquent par la maîtrise de la technologie». En reconnaissant le mérité et le défi que vient de relever le personnel de l'Agence spatiale algérienne, le président de la République n'a pas omis de rappeler les compétences et la maîtrise dont disposent les cadres de cette agence en notant qu'«ils viennent de prouver, à travers leurs réalisations, que l'acquisition et l'appropriation de la technologie ne nous sont pas inaccessibles et que nous ne sommes pas condamnés à l'achat uniquement de ce qui est produit par les autres», a mentionné le chef de l'Etat dans la lettre. Il a aussi précisé que «les chercheurs et experts dans nos universités et instituts, laboratoires et ateliers, se doivent de concrétiser leurs expériences et inventions et de jeter des ponts avec les entreprises de production pour combler l'écart entre le monde de l'innovation et les domaines d'application, de la production, du marketing et de consommation, et partant de là, permettre à notre économie de passer à l'exportation hors hydrocarbures». Quant aux services que le satellite Alcomsat1 et les offres dont le pays sera bénéficiaire, le président de la République a souligné que «plus qu'indispensable pour répondre aux besoins de notre pays en matière de télécommunications spatiales, de services télévisuels, de transmission audio, d'Internet à haut débit, de télé-enseignement, de télémédecine et d'autres applications», a précisé le chef de l'Etat dans sa lettre. Par rapport au partenariat avec l'Etat chinois, le chef de l'Etat a indiqué qu'«il a porté ses fruits en matière de qualification et de formation de compétences algériennes de haut niveau, parmi des docteurs, des diplômés supérieurs et des ingénieurs en sciences exactes en rapport avec la conception, la réalisation, le lancement et l'exploitation des satellites et autres spécialités de télécommunications spatiales», a déclaré le président de la République. Ce dernier a appelé via la lettre adressée au personnel de l'Agence spatiale algérienne que les responsables doivent «oeuvrer à la rentabilisation optimale des connaissances acquises pour atteindre une parfaite maîtrise du satellite Alcomsat-1 en termes de fonctionnement, de surveillance et contrôle de ses différents sous-systèmes», a noté le chef de l'Etat, Abdelaziz Bouteflika.