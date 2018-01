TIZI OUZOU Les lycéens toujours en grève

Par Aomar MOHELLEBI -

Les lycéens otages du Cnapeste

La réponse finale du Cnapeste, notamment celle inhérente à la poursuite ou à la fin de la grève, devrait être connue aujourd'hui.

Pour la première fois, depuis le début de la grève illimitée dans les lycées de Tizi Ouzou, initiée par le syndicat autonome le Cnapeste, le 20 novembre dernier, une réunion a regroupé, hier, le directeur de l'éducation avec les responsables du conseil de wilaya du syndicat Cnapeste dans une tentative de trouver une solution à même de dénouer la crise qui secoue le secteur. Alors que jusque-là, l'attitude adoptée consistait à dire que la grève en question était «illégitime» ou que les raisons invoquées par le Cnapeste étaient «fallacieuses», les responsables du secteur de l'éducation ont commencé à faire des concessions surtout après avoir constaté que toutes les mesures coercitives prises contre les grévistes (dont l'amputation du salaire du mois de décembre) n'ont pas réussi à atteindre le but escompté, à savoir dissuader les enseignants des lycées à poursuivre leur grève. Or, il se trouve qu'hier et avant-hier, les cours n'ont pas repris et les lycées de la wilaya de Tizi Ouzou étaient encore paralysés par le débrayage. C'est donc incontestablement, un début de dénouement pour le bras de fer opposant les deux parties. La première réunion entre le directeur de l'éducation et les responsables du Cnapeste s'est déroulée hier dès 8 h 30. La solution suggérée par le directeur de l'éducation consiste à changer de service à l'un des responsables contesté par le syndicat Cnapeste et accusé, en outre, d'avoir une part de responsabilité dans l'agression dont a été victime une PES le 18 octobre 2017 à l'intérieur du siège de la direction de l'éducation de la wilaya. Quant au second responsable, il sera, selon le directeur de l'éducation, invité à prendre sa retraite, ayant atteint l'âge légal requis pour ce faire. Après la fin de la réunion avec le directeur de l'éducation, une réunion marathonienne des responsables et des adhérents du syndicat Cnapeste a commencé au niveau du CEM «Lotfi», au chef-lieu de wilaya pour discuter des suites à donner à la proposition du directeur de l'éducation. Selon les échos qui nous sont parvenus de ladite réunion du Cnapeste, la question de mettre fin à la grève n'était pas encore tranchée en fin d'après-midi. On croit savoir que, selon certains responsables du Cnapeste, la solution préconisée par le DE ne fait pas l'unanimité car les deux responsables contestés ne seraient, de cette manière, pas sanctionnés mais plutôt, muté pour l'un et parti en retraite pour l'autre. On a appris, en outre, que la réponse du Cnapeste au directeur de l'éducation sera arrêtée a la fin de cette réunion qui allait durer jusqu'en début de soirée. Une fois la rencontre interne du Cnapeste terminée, une deuxième réunion avec le DE devait se tenir juste après, a-t-on appris. La réponse finale du Cnapeste notamment celle inhérente à la poursuite ou à la fin de la grève devrait être connue aujourd'hui, mardi, après l'issue que prendrait la seconde réunion avec le DE. Notons que, même si la revendication du Cnapeste est satisfaite, un autre point important restera en suspens. C'est la décision prise par la ministre de l'Education nationale de suspendre le salaire du mois de décembre à tous les enseignants grévistes. Le Cnapeste va sans doute exiger que cette mesure soit annulée pour reprendre les cours.