INDUSTRIE DE MONTAGE AUTOMOBILE Les constructeurs sommés de respecter le cahier des charges

Par Bouzid CHALABI -

Seul un taux d'intégration élevé pourrait faire rabaisser les prix tels que pratiqués actuellement par les constructeurs

Le taux d'intégration sera le thème d'un journée technique qui sera organisée prochainement et où sont conviés à participer tous les acteurs du secteur.

Pour le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, il ne peut y avoir d'industrie automobile sans un taux d'intégration élevé des composants entrant dans la fabrication de véhicules. «C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'une journée technique, réunissant tous les acteurs de l'industrie de montage automobile et les jeunes porteurs de projets relatifs à ce secteur industriel, aura lieu dans les prochains mois», a annoncé le ministre lors d'un point de presse qu'il a animé en compagnie du wali d'Alger au terme d'une visite qu'il a effectuée hier et où il a inauguré plusieurs projets industriels implantés dans différentes zones industrielles de la périphérie de la capitale. A propos du prix élevé des véhicules issus des usines de montage, Youcef Yousfi a jugé que «seul un taux d'intégration élevé pourrait faire rabaisser les prix tels que pratiqués actuellement par les constructeurs». Toujours dans ce même sens, il a indiqué:

«Nous allons rappeler aux constructeurs qu'ils doivent se conformer aux exigences inscrites dans le cahier des charges.» Et d'ajouter dans ce sens «avec la mise en place de tout un tissu d'entreprises prestataires de services pour les constructeurs, ce sont des centaines et des centaines de postes d'emplois qui seront crées». Un premier pas dans ce sens vient de voir le jour, puisque le ministre avait auparavant donné le coup d'envoi d'une unité de production de plaquettes et de mâchoires de freins automobiles sis à Oued El Kerma dans la commune de Saoula. Selon un exposé d'un responsable cette unité, celle-ci va démarrer dans une première phase avec la fabrication de plaquettes de freins avec une capacité de production de 100.000 unités sur l'année 2018 pour passer à 200.000 unités en 2020. Toujours, selon ce responsable, ce n'est qu' à partir de 2019 que l'usine se lancera dans la production des mâchoires de frein avec une capacité de production de 100.000 unités par an. Il a rappelé au ministre que ce projet a coûté 300.000.000 DA et emploie près de 60 personnes. «Un nombre appelé à s'élever une fois toutes les lignes de production en marche», a-t-il fait remarquer au ministre. Soulignons par ailleurs, qu'il a été présenté à Youcef Yousfi, tout un échantillon de plaquettes de freins destinées aux constructeurs automobiles qui sont déjà entrés en production et de celui à venir en l'occurrence «Peugeot Algérie». Le ministre s'est rendu par la suite à la zone industrielle de Zmerli (au sud de la commune d'El Harrach) où il a inauguré une unité de fabrication de produits laitiers de la compagnie Ramy Milk d'une capacité de production de 250.000 litres/jour. Celle-ci d'après un responsable de la production, compte intégrer dans sa production du lait cru, issu de ses fermes d'élevage de bovins laitiers, progressivement en remplacement de la poudre de lait importée. Par la suite le ministre a inauguré une unité de montage de smartphones Samsung située dans la zone industrielle de Rouiba. Sa capacité de production, selon la présentation faite au ministre, est de 1,5 million de téléphones portables en 2018 avant de passer à 2,5 millions d'unités en 2019. On apprendra que ce projet a été réalisé dans le cadre d'un partenariat entre le fabricant sud-coréen de téléphones mobiles Samsung Electronics à travers sa filiale algérienne Samsung Algérie et son partenaire de distribution Timecom. Implantée sur un terrain d'environ deux hectares, l'usine est dotée d'une ligne d'assemblage et de production de 3 600 m2 et qui devrait connaître une extension à partir de sa deuxième année. On lit sur la fiche technique remise au journaliste que la gamme de smartphones que produira l'usine est composée de Samsung Galaxy J à savoir le J7 Pro, J3 Pro, J7 Prime, J7 Core et le Grand Prime Plus, sous l'emblème «Samsung Fi Bladi».

Il est aussi indiqué que plus de 220 emplois directs ont été créés à travers ce projet, «encadré par une équipe d'ingénieurs et de formateurs coréens envoyés par la maison mère dans le cadre du transfert du know how. Concernant la gamme assemblée en Algérie, on lit que les Galaxy J seront commercialisés sous le logo «Assemblé en Algérie». Après l'inauguration d'une usine de céramique implantée dans la zone industrielle de Rouiba, le ministre s'est rendu dans la commune d'EL Mohammadia où il a procédé à l'ouverture de la Maison de l'entreprise d'Alger, une structure qui s'inscrit dans le cadre du développement des PME.Comme il faut rappeler qu'elle est prévue par la loi de promotion de l'investissement promulguée en 2016. Cette nouvelle entité regroupera en son sein quatre organismes d'appui à la PME: le centre de facilitation des PME, la Pépinière de l'entreprise d'Alger, le Fonds de garantie des crédits aux PME (Fgar) et l'Agence nationale de développement de la PME (Andpme). «Cette organisation intégrée devrait garantir la prise en charge efficiente des PME et des porteurs de projets en leur évitant les déplacements et la dispersion à travers plusieurs endroits pour bénéficier des services offerts par ces organismes», a rappelé sur les lieux le ministre. Concernant le centre de facilitation des PME qu'il a aussi inauguré sur le même lieu, il dira enfin: «Cet établissement va assurer l'accompagnement, l'orientation et la formation au profit de jeunes porteurs de projets innovants.»