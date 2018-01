ILS ONT OBSERVÉ UN RASSEMBLEMENT DEVANT LE SIÈGE DE LA SONELGAZ Onze villages de Betrouna réclament le gaz de ville

Par Kamel BOUDJADI -

les villageois exhortent les responsables de la Sonelgaz à user de leurs prérogatives pour accélérer le rythme des travaux

A plus de 60% de raccordement, la majeure partie des populations de la wilaya de Tizi Ouzou dort au chaud.

Plusieurs quartiers du village Ibetrounen situé à trois kilomètres au sud du chef-lieu de la commune de Tizi Ouzou ont observé hier, un rassemblement devant le siège de la Sonelgaz. A l'origine de leur action, les représentants des populations affirmaient vouloir alerter les responsables de la société sur les retards accusés dans les travaux d'alimentation en gaz de ville.

Dans une déclaration qu'ils nous ont remise, les villageois de Tissilia, Lemcha, Aïn Meziab Haut, Aqouir, Tighilt Ouhamza, Kemmouda, Ighil Ouberouak, Taârkoubt, Taddart Oufella, Mezdata et Zarkoun réclament donc une intervention urgente pour relancer les travaux d'alimentation en gaz de ville. Ces travaux, rappellent, les rédacteurs de la déclaration, ont été lancés en juin 2017 et n'ont pas encore pris fin. Dans certains villages, moins chanceux, les chantiers n'ont pas encore été lancés à l'instar de Tissilia.

Des copies de la déclaration ont été adressées également au wali de Tizi Ouzou, au chef de daïra de Tizi Ouzou, au président de l'Assemblée populaire communale de Tizi Ouzou et au chef de sûreté de wilaya. Dans la missive, les représentants des villageois d'Ibetrounen ont rappelé que des informations sur l'éventuel changement de l'entreprise réalisatrice est fortement probable, d'où leur inquiétude sur les conséquences en matière de délais de réalisation. Aussi, les villageois exhortent le responsables de la Sonelgaz à user de leurs prérogatives pour accélérer le rythme des travaux d'autant plus que l'hiver ne fait que commencer et sera rude.

A noter sur ce chapitre justement que le problème se pose dans plusieurs villages de la wilaya. Malgré les raccordements symboliques, de nombreux foyers n'ont pas encore bénéficié de cette denrée rare. Après les fanfares de la mise en service, l'attente est encore au rendez-vous pour des raisons liées surtout aux travaux. A Boudjima, le problème reste encore posé dans plusieurs villages, malgré la mise en ligne. A Agouni Oufekous, la mise en service par le wali, le 1er novembre dernier, n'a pas été suivie par le raccordement des foyers jusqu'à hier. Selon les villageois, les compteurs ne sont pas encore installés d'où les retards.

Toutefois, il convient de signaler que malgré ces quelques couacs, les populations de la wilaya de Tizi Ouzou commencent vraiment à sentir l'effet bénéfique du gaz de ville surtout les villages situés sur les hauteurs des montagnes. A l'arrivée de l'hiver et du froid glacial qui le caractérise, les citoyens souffrent le martyre à cause des pénuries de gaz butane. Chaque année, la ruée sur les bombonnes se manifeste dès que les services de la météo annoncent des averses et la neige. Les chaînes s'allongent et se multiplient devant les dépôts de gaz. A présent, l'arrivée du gaz de ville jusque dans les villages les plus hauts et les plus lointains a fait que la demande sur le gaz butane a considérablement baissé. Aujourd'hui, à plus de 60% de raccordement, la majeure partie des populations de la wilaya de Tizi Ouzou dort au chaud. Les souvenirs de la tempête de neige de 2011 qui a duré plus d'un mois sont encore vivaces dans les esprits. Des villages entiers ont été isolés du monde à cause des routes fermées. Durant un mois, les dégâts dans le secteur de l'agriculture avaient été considérables à cause du froid et de l'absence de gaz butane.