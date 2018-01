JIJEL Epidémie d'hépatite A

Quarante-sept cas d'hépatite A ont été enregistrés par les services de la santé de la wilaya de Jijel depuis dimanche, a indiqué hier à l'APS le chef de service de prévention à la direction de la santé et de la population, Bilal Daâs.

Les 47 personnes atteintes, 15 originaires de la commune de Texenna et 32 autres des communes de Jijel et de Kaous, ont été admises à l'hôpital Mohamed-Seddik Benyahia de Jijel. 41 personnes ont déjà quitté l'hôpital après avoir reçu les soins nécessaires, alors que les six autres sont toujours sous observation médicale. La commission de lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH) a, par ailleurs, décidé la fermeture provisoire des sources de Hanecha et de Boujoujou Youcef et du réservoir de Boujoujou Salaheddine, suspectés d'être à l'origine de cette épidémie. De son côté, la Gendarmerie nationale est chargée de veiller à la suspension provisoire de l'activité des camions-citernes qui s'approvisionnent en eau à partir de ces sources.

Une commission regroupant des représentants de la direction des ressources en eau, de l'Algérienne des eaux, du bureau d'hygiène de la commune de Texenna, de la direction de la santé et de la population et d'un représentant de la wilaya a été dépêchée, hier, sur les lieux, sur instruction du wali, pour prendre les mesures nécessaires «en vue de contrecarrer la propagation de cette épidémie».