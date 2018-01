RESTITUTION DES CRÂNES DES RÉSISTANTS ALGÉRIENS Une commission technique installée

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a annoncé, hier, qu'une commission technique chargée de la procédure de restitution des crânes des résistants algériens, conservés depuis près de deux siècles au musée de l'Homme de Paris, et de leur inhumation en Algérie, était à pied d'oeuvre, ajoutant qu'elle a entamé son travail après la présentation par l'Algérie d'une demande officielle à la France concernant ce dossier. Lors de la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours du 1er Novembre 1954 (édition 2017), organisée sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et en présence du ministre de la Communication, Djamel Kaouane et du ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, Mohamed Aïssa.