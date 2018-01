LES MODALITÉS FIXÉES PAR LE MINISTRE Comment acquérir votre logement LPA

Par Hasna YACOUB -

L'inscription préliminaire du demandeur doit s'effectuer en ligne.

La formule revisitée du logement promotionnel aidé (LPA) suscite un réel engouement auprès des citoyens avant même son lancement. Hier, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a apporté une précision qui préoccupait l'ensemble des candidats potentiels à la formule. Il a annoncé que les inscriptions se feront au niveau des communes ajoutant que «le président de l'Assemblée populaire communale étant le mieux placé pour connaître la situation de ses administrés».

Temmar et en réponse aux préoccupations des députés lors d'une réunion avec la Commission finances et budget de l'Assemblée populaire nationale (APN), consacrée au débat autour du projet de règlement budgétaire de 2015, a expliqué que cette formule est le résultat d'une révision de plusieurs programmes «éparpillés» depuis des années, qui ont été, a-t-il dit, recyclés et regroupés en un programme comprenant 70.000 unités.

L'instruction sera adressée aux wilayas au cours de cette semaine, a indiqué le ministre, relevant que les wilayas avaient transmis au ministère de tutelle les plans cadastraux, exception faite de la wilaya de Tizi Ouzou qui connaît des problèmes avec les propriétaires privés. Pour ce qui est de la formule logement locatif promotionnel, le ministre a fait état du lancement, dans les prochaines semaines, de l'opération-pilote.

Le ministre a indiqué que cette opération est désormais devenue une exigence pour la gestion du dossier du logement, au vu du changement dans la situation financière du pays. Selon Temmar, le loyer mensuel sera abordable et adapté en fonction des capacités de chaque citoyen, de même qu'il sera pris en considération la nature de chaque région. Par ailleurs, le ministère de l'Habitat a fixé les modalités d'acquisition du logement promotionnel public (LPP) en Algérie pour les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger. Dans une note d'information adressée à la communauté algérienne et dont l'APS a obtenu une copie, le ministère a expliqué que ces logements sont destinés aux acquéreurs non-résidents (en Algérie) qui ne possèdent pas ou n'ont pas possédé en qualité de propriétaires, ni eux ni leur conjoint, sur le territoire national un bien à usage d'habitation, à l'exception d'un logement de type F1, un lot de terrain à bâtir et qui n'ont pas bénéficié d'une aide financière de l'Etat pour l'acquisition ou la construction d'un logement.

Le dossier de demande d'acquisition d'un logement promotionnel public devra être transmis par le postulant à l'Entreprise nationale de promotion immobilière (Enpi). Le postulant devra constituer un dossier comprenant une demande d'achat du logement, une copie de la pièce d'identité nationale, un certificat de résidence à l'étranger et une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur et légalisée au niveau du consulat du pays de résidence, attestant qu'il n'a pas bénéficié, ni lui ni son conjoint, d'un logement public, d'un lot de terrain ou d'une aide financière de l'Etat pour l'acquisition d'un logement ou dans le cadre de l'auto-construction d'un logement.

