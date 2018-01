AUGMENTATION DU PRIX DU PAIN Les boulangers se concertent à Bouira

Par Abdenour MERZOUK -

Le président de la Fédération nationale des boulangers, Youcef Kalafat, a récemment affirmé que «passé le délai du 10 janvier et sans des mesures concrètes concernant une marge bénéficiaire à la hausse sur le prix de vente de la baguette de pain, chacun devra assumer ses responsabilités». Dans ce cadre, la filière boulangerie au sein de l'Association nationale des commerçants et artisans s'est regroupée hier pout débattre du thème. Faouzi Bahiche, président du club des boulangers a présidé ce regroupement où les peines et les difficultés de la profession ont été passées en revue. Dans son allocution, l'invité du jour accusera explicitement certains lobbies de la farine. «Je dénonce haut et fort ce lobby qui détourne les subventions de l'État et qui met à mort tout une profession», dira le conférencier. Concernant le coût actuel de la baguette de pain, le coordinateur de la filière considère que l'augmentation est inéluctable surtout que tous les produits nécessaires à sa réalisation, à l'image de la farine, plafonnée à 2 000 DA le quintal, ont augmenté et les boulangers ne peuvent plus continuer à travailler à perte. Au plan national il citera le cas des 3 000 artisans qui ont déjà mis la clé sous le paillasson en 2017. Il justifiera l'obligation de revoir à la hausse le coût par les dispositions incluses dans la loi de finances 2018 qui élèvent le taux de la TVA à 19% et la révision à la hausse des cotisations Casnos. Dans les démarches entreprises avec les responsables, Bahiche rendra compte de la réunion de mardi dernier où il a été convenu avec le ministère trois principaux points.

«On s'est entretenu avec le ministre du Commerce, et avons proposé de revoir le coût de la baguette, l'interdiction de vendre du pain ailleurs que dans les boulangeries et avons aussi, revendiqué la formation», a-t-il affirmé.