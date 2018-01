APRÈS DEUX MOIS DE GRÈVE Les lycées renouent avec les cours à Tizi Ouzou

Par Aomar MOHELLEBI -

Finalement, le dialogue a payé et a permis de dénouer la crise et de mettre un terme au bras de fer qui opposait les professeurs des lycées de la wilaya de Tizi Ouzou à la direction de l'éducation de la même wilaya.

A l'issue d'une réunion marathonienne tenue hier, au siège de l'académie et ayant regroupé les responsables du syndicat Cnapeste avec le directeur de l'éducation et le chef de cabinet du wali, les choses sont enfin rentrées dans l'ordre et le Cnapeste a pris la décision de mettre un terme à la grève qui était en cours depuis le 20 novembre dernier. Pour l'instant, on ne sait pas encore quelle est la teneur exacte des accords ayant été conclus entre les deux parties, mais l'essentiel est le fait que les élèves reprendront enfin leur scolarité et que le conflit en question relève désormais du passé. Il y a lieu de souligner qu'au moment où nous rédigeons cet article, l'accord mettant fin au conflit était en cours de signature par toutes les parties ayant pris part à la rencontre décisive, à savoir le directeur de l'éducation, les délégués du syndicat autonome le Cnapeste, le chef de cabinet du wali, le président de l'Assemblée populaire de wilaya ainsi que les représentants des associations des parents d'élèves. L'accord en question porte bien sûr d'abord sur la reprise des cours et la fin de la grève à partir d'aujourd'hui, jeudi 11 janvier 2018 dans toutes les écoles ayant été affectées par le débrayage du Cnapeste. Ceci concernant l'engagement du Cnapeste. Quant à l'administration, elle s'est engagée pour sa part à mettre d'office en congé le chef de service ainsi que le départ à la retraite du chef de bureau. Il s'agit des deux responsables accusés par le Cnapeste d'être responsables, d'une manière ou d'une autre, de l'agression contre une enseignante à l'intérieur du siège de la direction de l'éducation de la wilaya de Tizi Ouzou, le 18 octobre dernier. Par ailleurs, les syndicalistes-enseignants se sont, bien entendu, engagés à récupérer les 25 jours de retard engendré par la grève ayant duré au total 40 jours, dont 15 sont des week-ends et des jours fériés. Au moment où se déroulait la réunion ayant permis de dénouer la crise qui secouait le secteur de l'éducation dans la wilaya de Tizi Ouzou, le premier magistrat de la wilaya à savoir, Mohamed Bouderbali, est intervenu en direct sur les ondes de la radio locale en tant qu'invité du forum de Radio Tizi Ouzou. Il a rassuré qu'il n'allait pas y avoir d'année blanche dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il a également affirmé que tous les efforts nécessaires allaient être fournis pour permettre aux élèves de reprendre leurs cours. Le wali a tenu à rendre un vibrant hommage à l'ensemble des enseignants de la wilaya de Tizi Ouzou, tous paliers confondus (primaire, CEM et lycées) pour les efforts déployés chaque année et qui permettent à la région de se classer à chaque fin d'année en haut du podium des examens de fin d'année. Le discours du wali, hier, qui était très apaisé, augurait d'ailleurs du dénouement heureux qu'allait avoir la réunion.